Feijóo reclama a Vox "responsabilidad" para pactar los gobiernos autonómicos: "Ya está bien de excusas"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado "responsabilidad" a Vox para garantizar la formación de nuevos gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla y León, y ha avisado al partido de Santiago Abascal de que "ya está bien de excusas" para no impulsar "el cambio en España".

En su discurso ante la Junta Directiva Nacional del PP, Feijóo ha afirmado que a PP y Vox les "corresponde" entenderse tras las victorias electorales de la derecha en estos territorios, y ha remarcado que "la alternativa política no puede fallar" ahora que los españoles han señalado una "alternativa numérica" al PSOE de Pedro Sánchez.

El líder del PP ha defendido que su partido ha hecho todo lo que está a su disposición para facilitar esos pactos de gobierno al poner "boca arriba" sus cartas con su guía programática para ordenar los acuerdos autonómicos.

En este punto ha emplazado a Vox a que se deje ya "de excusas" y deje de utilizar el bloqueo de la gobernabilidad como estrategia electoral.

Ya está bien, porque ya le fallamos a la gente en julio de 2023 y no podemos volver a fallar

"Hoy nadie conoce ninguna objeción de fondo a esas líneas por parte de Vox, nadie ha señalado que hay en ellas algo incompatible con sus posiciones y nadie ha dado razones para bloquear, sólo se han puesto excusas y creo que ya está bien", ha dicho.

"Ya está bien, porque ya le fallamos a la gente en julio de 2023 y no podemos volver a fallar. La estabilidad no es una concesión al Partido Popular, es una obligación con los ciudadanos; la gobernabilidad no es un favor a un partido, es el respeto que le debemos a la mayoría. Y los españoles están haciendo su parte para lograr el cambio en España y somos los partidos los que tenemos que hacer nuestra parte con madurez y con responsabilidad", ha añadido.

Feijóo ha advertido a Abascal de que "no puede hacer a los españoles cautivos de una estrategia" electoral y jugar "con la gobernabilidad" de Extremadura y de Aragón "para hacer campaña en Castilla y León" porque "no lo merecen ni los votantes del PP ni los de Vox". "Y espero que a esta estrategia no se una ahora la gobernabilidad de Castilla y León para hacer campaña en Andalucía".

Abascal reclama entrar también en el gobierno de Castilla y León

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha avanzado este lunes que pedirá al PP que su formación se integre también en un gobierno de coalición en Castilla y León, tras una negociación sobre "medidas concretas" que "cambien el rumbo" de la autonomía.

Así lo ha hecho Abascal en una rueda de prensa tras las elecciones del domingo, en las que Vox ha mejorado sus resultados respecto a los comicios de 2022 al lograr un procurador más. Vox sigue así el camino emprendido tras los procesos electorales en Extremadura y Aragón: al aumentar su fuerza han exigido representación en los ejecutivos autonómicos.

"(Alberto Núñez) Feijóo se ha hartado de decir que Vox no quiere entrar en los gobiernos, no quiere asumir el desgaste, que no tiene valor y que sale corriendo (...) tengo que decirle que sí, que Vox tiene que gobernar en las tres regiones", ha indicado el dirigente de Vox.

No obstante, Abascal ha insistido en que Vox y el PP primero deben hablar de "medidas concretas, plazos de cumplimiento y garantías" de que se cumplen sus exigencias y después abordarán "los sillones", tal y como hizo el domingo en su valoración del proceso electoral castellanoleonés, cuando garantizó que habría acuerdos postelectorales con los 'populares' en las tres autonomías.

El PSOE lamenta que los gobiernos autonómicos estén en manos de Vox

El PSOE señala a Núñez Feijóo como culpable del bloqueo autonómico, también en Castilla y León y pone en valor al Gobierno de Pedro Sánchez como "dique de contención" del avance de la extrema derecha.

Ferraz lamenta que Santiago Abascal siga decidiendo si hay o no gobierno en Extremadura, Aragón y ahora Castilla y León, en donde no descarta que haya repetición de elecciones.