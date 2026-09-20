Feijóo promete retirar la nacionalidad a condenados por delitos graves para "recuperar el prestigio" del pasaporte español

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado "recuperar el prestigio" del pasaporte español asegurando que, si llega al Gobierno, revisará cómo se concede la nacionalidad, cómo se mantiene y "cómo se puede perder". En este contexto, el popular ha remarcado que un país con "autoestima" es exigente con los que han nacido aquí por lo que, en un acto en Badalona, Feijóo ha señalado que España necesita "recuperar la protección de sus fronteras". "Los que vengan a saltarse la ley, que sepan que España estará cerrada a cal y canto", ha dicho Feijóo. Además, ha planteado que si a alguien le molesta que se le retire la nacionalidad a un condenado, "que nos lo explique".

En su primer acto de campaña, el jefe de la oposición ha centrado el foco en la política migratoria mientras sigue vigente la crisis en Ceuta. Feijóo insistió, además, en que España necesita una "política migratoria ordenada abierta a quienes vengan a trabajar y a cumplir las leyes". Este discurso lo trasladó también al debate sobre la nacionalidad de los españoles que no sean de origen, recalcando que el pasaporte tiene "derechos" y también acarrea "deberes". Un supuesto que ha generado críticas de la izquierda, críticas a las que Feijóo ha contestado con indiferencia. "¿Qué país puede garantizar la convivencia si entra quien quiere, como quiere y se mantiene como quiere?", se preguntó Feijóo.

El abandono del Gobierno a Ceuta

Sobre Ceuta, el líder del PP ha acusado al Gobierno de abandonar Ceuta y critica, además, que Sánchez no asuma sus responsabilidades y ha cuestionado, además, las explicaciones que se están dando desde el Ejecutivo.

Por otro lado, también en materia migratoria relacionado con la ciudad autónoma, el líder de los populares ha reclamado que la Unión Europea debe estar presente tanto en Ceuta como en Melilla y ha reivindicado que el Estado debe responder ante los problemas de cualquier territorio español así como garantizar la defensa de los españoles. Es decir, llegar a la unidad que es la que promete si llega al Gobierno.