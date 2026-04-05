Feijóo pactaría con Junts o PNV una moción de censura contra Sánchez para convocar elecciones

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado la puerta abierta a Junts y PNV, con los que pactaría una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "La moción de censura no la haría para gobernar con Junts y con el PNV, la plantearía para convocar elecciones", ha señalado en una entrevista en Servimedia.

El líder popular no tendría "ningún inconveniente" en pactar con ellos porque "estamos ante un supuesto clarísimo de convocatoria electoral", antes de lamentar que no tiene los apoyos necesarios. "El problema es que no tengo los votos", ha apuntado.

Para Feijóo, las circunstancias actuales son suficientes para impulsar una moción de censura porque Sánchez no tiene mayoría parlamentaria, no ha presentado presupuestos en toda la legislatura y tiene "un Gobierno roto". Le ha calificado como el presidente más "conflictivo" de toda la democracia y ha enumerado sus enfrentamientos con los socios de la UE, América Latina, Oriente Medio, el Poder Judicial, los medios, "su partido y la mayoría de presidentes de las comunidades".

Asegura que Sánchez tiene engañados al PNV y a Puigdemont

La suma de PP, Vox y UPN no alcanza los 176 diputados que la moción de censura requiere para prosperar, por lo que Feijóo necesitaría del respaldo de PNV o Junts. A los vascos les ha dado por amortizados porque gobiernan con el PSOE y a Sánchez "no le temblaría la mano de echarlos de todas las instituciones y pactar con Bildu".

Hace unas semanas, Feijóo se reunió con el presidente del PNV, Aitor Esteban y, aunque no trascendieron los detalles, según el popular, el PNV está "atenazado" por Sánchez. En este sentido, ha indicado que Bildu ha tenido éxito a la hora de "cobrarse su precio" porque ha logrado el "excarcelación" de presos de ETA.

Además, en su opinión, no solo "el PNV está atenazado por su necesidad del Partido Socialista", sino también Junts y, en particular, su presidente, Carles Puigdemont, quien ha sido "engañado" por Sánchez. "Yo estoy convencido", ha aseverado, ya que cree que el "único objetivo" del líder del Ejecutivo es mantener el fallo multiorgánico en el que ha entrado España y mantenerse con respiración asistida en la Presidencia del Gobierno".

Sobre la eutanasia

En la misma entrevista, Feijóo también se ha pronunciado sobre la eutanasia de Noelia Castillo y ha pedido a los partidos políticos que impulsaron la ley de eutanasia "una reflexión apartidaria". Además, ha anunciado que su partido aprobará "una ley estatal de paliativos, de protección física y apoyo psicológico" si llega a La Moncloa.

"Noelia no ha tenido la suerte de nacer en una familia estable, ha estado ingresada en un centro de menores, ha vivido circunstancias de una enorme carga emocional, ha intentado suicidarse y ha pedido por los cauces reglamentarios poner fin a su vida. Y hay un abandono y un fracaso evidentes del Estado, que no ha sido capaz de atenderla y de ayudarla a sobreponer esa situación anímica, emocional y personal", ha expresado.

Si bien, no ha aclarado si derogaría la ley de eutanasia de llegar a la Presidencia del Gobierno. "No me gustaría en este momento reabrir un debate sobre una ley que además nosotros no hemos apoyado", ha sentenciado.