Feijóo considera "imprescindible, pero insuficiente" la dimisión de Puente porque Sánchez tiene la mayor responsabilidad

El líder del PP y candidato a las elecciones generales del 29N, Alberto Núñez Feijóo, ve "imprescindible, pero insuficiente" que el ministro de Transportes, Óscar Puente, dimita tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el que tiene mayor responsabilidad.

"No estamos hablando de un fallo puntual", ha criticado Feijóo al recordar que es el segundo accidente grave que sufre España en diez meses. A su juicio, "todo funciona peor porque España está sin gestión y sin mantenimiento. Los trenes chocan por la misma razón que las carreteras están llenas de socavones, la vivienda es imposible o se produce un apagón".

En enero, tras el accidente de Adamuz, el PP habló de un Ejecutivo "colapsado" y acusó el mal estado de las vías "al reflejo del estado de la nación". A su juicio, con el accidente de Urda, la "negligencia" y la "nefasta" gestión del Gobierno vuelven a primer plano.

Niega tensiones con Vox

En relación con los trenes, ha sido preguntado sobre si está de acuerdo con el traspaso de Rodalies a Catalunya. El líder popular se ha mostrado dudoso acerca de que sea un beneficio para la Generalitat porque es "una enorme necesidad de inversión y una enorme complejidad en la gestión".

Ya en materia institucional, Feijóo ha garantizado la reversión de las medidas concedidas a los dirigentes del procés: "Voy a derogar la ley de amnistía, aunque no tenga ningún efecto jurídico concreto". Preguntado por Vox, el líder popular ha vuelto a señalar que no les van a poner ningún cordón, porque eso se lo reservan a Bildu. Y ha avisado a los votantes vascos el próximo 29N: "Hay tres maneras de votar a Bildu: una, votando al PSOE; otra, a Bildu, y otra, al PNV".

Reconoce conversaciones con Junts en determinadas votaciones importantes

Tampoco van a poner ese cordón a otros partidos de ámbito autonómico "que quieran hablar dentro de la Constitución". Así las cosas, ha descartado tensiones con el partido de Santiago Abascal por la confección de las listas para el Senado: "El PP no ha fichado a nadie de Vox. Tener a Cayetana o Albiol no es meterme en su terreno".

Sobre Junts, Feijóo ha reconocido que han mantenido "una línea de intercambio de pareceres en determinadas votaciones importantes en el Congreso", aunque considera que los catalanes cometieron el error de hacer a Sánchez presidente y él lo ha aprovechado para "consolidar la presidencia del PSC en Cataluña".