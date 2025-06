Feijóo acusa a los socios de Sánchez de "cómplices y encubridores" y califica al Gobierno de "indecente"

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a los socios del Gobierno de Pedro Sánchez que se retracten y les ha acusado de ser "cómplices y encubridores". Feijóo ha participado en un acto en Málaga entre gritos de "Pedro Sánchez dimisión" y ha calificado al Ejecutivo de indecente".

Asimismo, ha solicitado apoyo para "abrir un nuevo tiempo de decencia" y gobernar con honestidad: "Sé gobernar, lo he hecho, sé lo que tengo que hacer, en el momento que lo tengo que hacer y con quién lo voy a hacer".

Feijóo, además, ha anunciado que el martes forzará una votación en el Congreso para exigir la comparecencia de Pedro Sánchez y que dé explicaciones sobre el informe de la UCO. Ha asegurado que si los socios del PSOE no lo apoyan "serán sus cómplices y encubridores". "A sus aliados se les acaba el tiempo de hacerse los sorprendidos, se les acaban las excusas, no basta con fingir que no va con ellos. Esto no va de izquierdas o derechas, esto va de prebendas o de decencia", ha subrayado.

Sé gobernar, lo he hecho, sé lo que tengo que hacer

Ha reiterado la necesidad de una convocatoria de elecciones para "no aplazar más lo inevitable" y ha descartado una moción de censura porque "esto no va de desahogarse un día para que siga Pedro Sánchez después, esto va de hacerlo bien para echarlo de verdad.

Pedro Sánchez ya ha anunciado que acudirá a la sesión de control del miércoles en el Congreso de los Diputados para responder a las preguntas de la Cámara. En un principio no iba a ir, ya que tenía un viaje programado en Nueva York, pero finalmente ha cambiado de idea.

También ha intervenido el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que ha dicho que es "vergonzoso" cómo se han repartido los millones entre Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos -según el informe de la UCO 640.000 euros y otros 450.000 euros que se están investigando-.

¿Hasta dónde tenemos que llegar para que de una vez por todas este gobierno se vaya a la oposición?

Además, ha dicho que el PSOE "se da golpes de pecho" como defensores de lo público, irónicamente: "Ya sabemos para lo que quieren el dinero público. Quieren el dinero público para coger y robarlo a costa de los españoles y de la contribución en impuestos de los españoles, para hacer mordidas, para repartírselo entre tres o cuatro, cinco, diez o doce golpes. Eso, para eso, para eso quieren lo público. Por eso que no nos hablen más de darse golpe de pecho".

Sobre los casos de corrupción en torno a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, Moreno ha dicho sentir "vergüenza" cuando estos hablaban del reparto de dinero o de mujeres, y ha agregado: "¿Hasta dónde tenemos que llegar para que de una vez por todas este gobierno se vaya a la oposición, nos deje vivir tranquilos, sin corrupción, sin confusión, sin confrontación, sin polarización, sin enfrentar a los españoles?".