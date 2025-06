Zaida Cantera, exdiputada del PSOE, sobre Santos Cerdán: "Jódete. Ahora se ve qué cara tienes"

La exdiputada socialista Zaida Cantera ha hablado en laSexta Xplica sobre el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y ha asegurado que uno de los motivos por los que dejó su acta de diputada fue por sus problemas con él: "Junto con algún amiguito, hizo correr por el mundo de la seguridad y la defensa un bulo sobre mí que me ha afectado a mí y familiarmente".

"Estoy jodida por eso, pero jódete. Ya era hora, has hecho mucho daño, ahora se ve qué cara tienes. A mi familia le ha hecho mucho daño. Se fue diciendo por ahí que a mí se me iba a quitar la portavocía de defensa porque iba a salir algo mío en la prensa" ha expresado.

Cantera ha contado que Cerdán trataba de desacreditarla apartándola "completamente" de todas las funciones. Si bien, "cuando una va averiguando cuestiones sabes por qué fue la motivación" ha contado. Supuestamente, la apartaban porque "dos veces le confronté por cuestiones que se me estaban trasladando" que carecían de ética.

Este señor tenía engañada a muchísima gente

Aun así, la exdiputada les dijo que "si no queríais que fuera portavoz de defensa, me lo decís y no cojo el acta. Si no me querían como una profesional, mi respuesta es clara. Me voy a mi casa al paro y mi familia protegida".

Finalmente, eso fue lo que hizo: "Cumplí mis compromisos con el partido, voté mi última votación, informé al partido y me fui a mi casa. No estaba dispuesta a estar este año así porque este señor tenía engañada a muchísima gente". Por ejemplo, la concejala Enma López, que también estuvo en laSexta y dijo que la tenía engañada. "Créetelo", ha afirmado la exdiputada.

Ábalos le dijo hace meses que "Cerdán acabaría cayendo"

Cantera también ha revelado que hace unos meses Ábalos le aseguró que Cerdán "también acabaría cayendo": "Cuando estaban saliendo cosas de Koldo y Ábalos todavía no estaba imputado (...), tuve una conversación con él (Ábalos) y le dije '¿por qué no cuentas que ha sido Cerdán quien ha traído a Koldo al partido y que te lo colocó a ti?' Y Ábalos me dijo que él creía que iban a salir unas grabaciones y que Cerdán acabaría cayendo".

Además, la exdiputada ha revelado que hace tiempo le llegaron informaciones acerca de unos temas en Navarra sobre Cerdán que "no eran ilegales", pero sí "poco éticas y morales". Por eso, al enfrentarse a él por este motivo "a las siguientes elecciones se me desplaza completamente. Intento hablar con él, me hace el vacío desde diciembre hasta mayo que yo renuncio".