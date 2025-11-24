La factura y una foto de la comida en El Ventorro: los nuevos documentos que reclama la jueza de la dana

La jueza Nuria Ruiz Tobarra que investiga la gestión de la dana ha pedido al dueño del restaurante El Ventorro, donde comieron el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, y la periodista Maribel Vilaplana, que aporte una fotografía y las medidas de la sala donde comieron. Para ello le ha dado un día de plazo.

Así lo ha acordado en un auto emitido tras la declaración del dueño del restaurante el pasado viernes, en la que también pide la factura de la comida y la comanda, a petición de varios abogados. Esta decisión viene tras la declaración de Vilaplana, que aseguró que cuando Mazón hablaba por teléfono, se retiraba a otra parte de la sala, por lo que no pudo escuchar lo que decía.

Según el dueño del Ventorro, la sala era de dimensiones reducidas

Vilaplana en su declaración del pasado 3 de noviembre aseguró que a partir de las 17:15 horas, Mazón comenzó a recibir muchas llamadas, pero no sabe con quién habló ni le preguntó sobre qué. "No le preguntaría jamás a nadie de qué hablaba por teléfono, ni a un amigo", declaró en el juzgado.

"Lo que hablaba, lo hablaba él" y no pudo escucharle porque "se levantaba y se distanciaba". Mazón también respondía mensajes "por escrito", aseveró la periodista, mientras estaba sentado, de manera constante. "Sobre todo whatsappeaba o escribía mensajes", detalló en su declaración.

Si bien, el dueño de El Ventorro dijo en su declaración que la sala era de "dimensiones reducidas". Por lo tanto, las acusaciones populares han pedido a la jueza que soliciten las dimensiones y una fotografía del lugar, para concretar si había posibilidad de escuchar esas conversaciones. Además, como la fotografía "por sí sola no permite determinar el tamaño de la sala", es "preciso" que el dueño aporte las medidas exactas.

De la duración de esa comida se puede saber "la sucesión temporal de los testigos"

En cuanto a la factura de la comida, la ha pedido el letrado de Acció Cultural del País Valencià, la representación de la Asociación Víctimas de la dana del 29 de octubre y una de las acusaciones particulares. Según la jueza, con la factura se acreditaría "de manera objetiva" que la comida existió, "así como su duración estimada, sin depender de las declaraciones testificales".

De la duración de esa comida se puede saber "la sucesión temporal de los testigos". En cuanto a las "posibles interrupciones" del dueño para servir a los comensales y la posibilidad de oír parte de las conversaciones "varía" en función de cuándo se hubieran producido. "No es lo mismo que la comida hubiera terminado, que los clientes estuvieran en la sobremesa. También justificaría lo consumido, una salida más tardía del restaurante", añade en el auto.

Ha pedido a Pérez Llorca la factura del teléfono con el que habló con Mazón y Pradas

La magistrada también le ha pedido al candidato a la presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, la factura del teléfono con el que hizo o recibió las llamadas de Mazón y Pradas el día de la dana. Para ello tiene un plazo de cinco días. También ha solicitado la factura del teléfono corporativo del Ayuntamiento de Finestrat (Alicante), donde Pérez Llorca es alcalde.

Asimismo, ha pedido a la Consellería de Emergencias que aporte, en el plazo de tres días, todos los vídeos publicados en cualquiera de sus cuentas oficiales en redes sociales el 29 de octubre, especificando la hora exacta de su publicación.