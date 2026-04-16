¿Extrema izquierda o extrema derecha? Del 1 al 10, dónde se coloca Yolanda Díaz: "Soy prudente y equilibrada"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha tocado varios temas en su entrevista con Carlos Alsina en Más de uno. Por una parte, ha reconocido que China no es un "régimen pluripartidista", pero que está avanzando "progresivamente y consolidando el estado de derecho". Ha apostado por la voluntariedad en materia de teletrabajo, tras la última recomendación de la Comisión Europea a raíz de la crisis energética derivada de la guerra en Irán. Y se ha mostrado convencida de que en las próximas elecciones generales, la mayoría progresista reeditará el Gobierno de coalición.

Otra de las preguntas a las que ha respondido ha sido una que el CIS plantea a todos sus encuestados siempre: en una escala del 1 al 10, en la que 1 es la extrema izquierda y 10, la extrema derecha, ¿dónde se coloca ella?.

"Soy prudente y equilibrada"

La vicepresidenta ha respondido que ella es una mujer "prudente y equilibrada", algo que la define "perfectamente" y con lo que se siente "cómoda": "No sé qué poner ni en qué posición me encuentro. Creo que soy prudente -lo digo honestamente-. Soy una mujer muy avanzada en las ideas, me encanta ir siempre por delante y muy progresista en los derechos sociales y civiles, pero luego es verdad que soy una mujer que me identifico mucho con la tierra en la que nací, que también me conforma el hecho de ser galega y muchas realidades, y conservo muchos valores que son importantes para la ciudadanía".

"Me parece que esto es un equilibrio justo. El hecho de haber nacido en una ciudad y vivir en Ferrol, que está muy vertebrada socialmente entre los militares o no militares, nos conforma entre dos espacios, dos realidades que existen en nuestro país, pero que nos hace entendernos. Yo me siento cómoda aquí, no soy fan de los extra nunca", ha respondido.

"El 7 es el PP"

Alsina ha ironizado con el hecho de que la vicepresidenta no haya dado un número exacto: "Si yo fuera encuestador del CIS, me despedían. Es del 1 al 10". A lo que Yolanda Díaz ha respondido: "Es que decir tajantemente que me coloco en el 6, en el 7, no sé, es una zona de equilibrios".

"El 7 es el PP", ha bromeado Alsina. "No, en una zona de equilibrios me coloco", ha respondido Díaz.