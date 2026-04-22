El exgerente del PSOE defiende la gestión con los pagos y niega las "chistorras": "No había billetes de 500 o 200"

El exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, ha comparecido como testigo en el juicio contra Koldo García, el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y Víctor De Aldama que se celebra en el Tribunal Supremo. En él, Moreno Pavón ha negado en el juicio que la jerga en clave de la que hablaba el exasesor ('chistorras', 'soles' y 'lechugas') correspondiera, presuntamente, a billetes de 500, 200 y 100 euros. Niega además que fuese dinero en efectivo que salía de la caja del partido.

Mariano Moreno ha afirmado que cuando se pedía dinero en metálico al banco con el que trabajaba la formación socialista, la entidad lo enviaba con una empresa de seguridad. Además, ha recalcado que nunca pidieron billetes de "500 euros, ni de 200 ni de 100". El exgerente ha aclarado también que el 99,4 % de los gastos anticipados se reintegraban por transferencias y el resto, por metálico.

La caja única del partido

El exgerente ha asegurado en el juicio que durante la pandemia se limitaron los gastos a 1.000 euros. No obstante, ha reconocido que José Luis Ábalos era el que más actividad tenía dentro de la Ejecutiva y, por tanto, más gastos de representación o actividad. Además, al igual que otros secretarios, se autorizaba a sí mismo esos gastos y los que se imputan a su Secretaría.

Como ha manifestado el exgerente, la caja del partido es la "única" que tienen y que, además, todos los gastos que se reclamaban al grupo socialista tenían que estar justificados con resguardos o tickets. Y, por su parte, comprobaba la naturaleza de los mismos y si el importe era el adecuado. Moreno Pavón defiende, además, el control absoluto de todas las liquidaciones del PSOE.

El excontable ha afirmado que él las revisaba visualmente y, cuando tenía alguna duda, preguntaba. Un ejemplo de esto último es una comida en Vigo en campaña electoral por 700 euros, a la que finalmente dio su visto bueno porque correspondían a 14 personas.