Estas son las viviendas que poseen los diputados que votaron a favor y en contra de la prórroga de los alquileres

Maldita Hemeroteca ha hecho un monográfico de la vivienda en Julia en la onda, coincidiendo con la votación en el Congreso que ha tumbado el Real Decreto Ley que prorrogaba los contratos de alquiler, propuesto por el Gobierno como parte de las medidas anticrisis por la guerra en Irán. La medida establecía la prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler y el límite del 2% en la actualización de las rentas.

Con los votos en contra de PP, Vox y Junts, y la abstención del PNV, los nacionalistas catalanes han dicho que "mañana mismo" podrían avalar un nuevo decreto de vivienda siempre y cuando se incluyese en él sus medidas. Sin embargo, tanto Clara Jiménez Cruz como Julia Otero consideran este argumento una "excusa de mal pagador", porque desde el mes de marzo está el decreto firmado: "Han tenido tiempo de plantear sus medidas, pero no lo han hecho [...]. No han tenido un discurso conciliador, decían que el decreto era propaganda".

La "bandera" de Junts: el dinero

El caso es que Junts ya se ha opuesto a la regulación de los alquileres temporales y por habitaciones, y también al tope de precios al alquiler y las zonas tensionadas. De hecho, el propio portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, aseguraba esta semana -con billete de 50 euros en mano- que la bandera de Junts era el dinero.

No obstante, el Gobierno tampoco ha encontrado la forma de paliar la crisis de la vivienda porque lleva gobernando casi ocho años y el problema de la vivienda no ha mejorado, es el primer problema, según el CIS, y llevamos escuchando promesas desde 2021. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha hecho varios anuncios relativos a nuevas viviendas para uso social: de las 20.000 en 2021 a las 184.000 que pretende tener construidas en unos años. Pero lo cierto es que no ofrece datos de cuántas se han construido ya, ni de cuántas han sido entregadas.

Los bulos sobre la prórroga de los alquileres

Pero el rechazo a la prórroga de los alquileres también ha puesto de manifiesto los bulos que rodean a todo el tema de la vivienda, en concreto, a esta medida. El propio Gabriel Rufián decía que por mucho que lo dijera Junts, en el decreto caído no se hablaba nada de la expropiación: "No se habla de esta posibilidad, aunque se ha movido como una cadena de WhatsApp, pero no es cierto", asegura Clara.

También se ha hablado de que el decreto legaliza la okupación y que el okupa estará protegido hasta siete años: "No es real, no es este Real Decreto. El que hablaba de algo parecido fue una propuesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y no era de ningún partido", puntualiza Clara.

¿Y la información que asegura que el Tribunal Constitucional, al caer la ley, va a reconocer la okupación como un derecho constitucional, de dónde sale? "Lo primero, decir que es falso. El Constitucional no funciona así, no elige crear derechos constitucionales, se pronuncia sobre leyes existentes y no hay ninguna propuesta al respecto".

¿Cómo quedan los inquilinos y los propietarios ahora mismo?

Tras la caída del Real Decreto Ley, se abre un escenario de "inseguridad jurídica"; puede producirse una oleada de denuncias cruzadas. Por ejemplo, el sindicato UGT habla de "avalancha" de denuncias por parte de los propietarios y también por parte de los inquilinos, que pueden ver cómo su casero no quiere prolongarles las condiciones de su actual contrato.

Para Julia, la caída de la norma supone que millones de personas permanezcan "en vilo" esperando soluciones: "Veremos si se renegocia, si el decreto decae del todo y cómo se pronuncian o se organizan los ciudadanos afectados. Hace tiempo que suena el run run de que habrá un 15M de la vivienda".

Congreso de multipropietarios: las viviendas que tienen los diputados

Clara Jiménez Cruz finaliza su Maldita Hemeroteca hablando de las multipropiedades que tienen los diputados que se sientan en los escaños del Congreso.

La mayoría de sus señorías son propietarias de una vivienda o más (85%) frente al 74% de los ciudadanos. Alrededor del 20% de los diputados tienen tres o más viviendas, según datos del INE.

Por ejemplo, ¿cuántas viviendas tienen los que votaron en contra?

El PP , con 137 diputados, suma 204 viviendas, destacando sobre todo una gran tenedora: María de las Mercedes Cantalapiedra, con 19 viviendas en propiedad.

, con 137 diputados, suma 204 viviendas, destacando sobre todo una gran tenedora: María de las Mercedes Cantalapiedra, con 19 viviendas en propiedad. En las filas de Vox -que también votó en contra-, hay 45 propiedades para sus 33 diputados.

-que también votó en contra-, hay 45 propiedades para sus 33 diputados. Junts : 8 viviendas, 8 diputados.

: 8 viviendas, 8 diputados. Y el PNV tiene 6 viviendas y 5 diputados.

¿Y entre los que votaron a favor?