El enfado de Aitor Esteban en la Comisión de Exteriores por el Sáhara: "Déjeme decir lo que pienso, hostia"

Aitor Esteban ha protagonizado un momento de alta tensión en la comisión de Exteriores por el conflicto saharaui. El portavoz del PNV se ha enfadado al ser interrumpido por el presidente de la comisión porque se acababa su tiempo de intervención.

"Señor presidente, ya voy a acabar, pero, ¿usted cree que en un tema tan importante como este me tiene que estar cortando por tres minutos? Déjeme decir lo que pienso. Hostia, joder, y no me descentre", ha dicho el portavoz del PNV con un visible enfado en el rostro.

Pese a la advertencia del presidente de la comisión, Aitor Esteban ha continuado con su intervención hasta que le han llamado al orden. "Hasta la tercera vez que me llame, tengo tiempo", ha contestado Esteban, ante las miradas atónitas de los presentes.

Finalmente, y antes de terminar su discurso por completo, Aitor Esteban se ha dado por vencido y ha bajado el micrófono de un golpe: "Hala, ya está, joder".

Comisión por el giro de España sobre el Sáhara

En la comisión de Exteriores ha estado presente el ministro José Manuel Albares, que ha negado "tajantamente" que el apoyo de España al plan de Marruecos sea un cambio de 180 grados en la postura de nuestro país.

En su intervención, el ministro ha insistido en que lo que se busca es "una solución aceptable en el marco de Naciones Unidas" y ha reprochado a todos los partidos que pretendan "confundir a la gente". "No nos ponemos de parte de nadie, nos ponemos de parte del enviado del secretario general y de la ONU", ha dicho Albares.

En un encendido segundo turno de portavoces, todos, incluido el de Unidas Podemos, han reprochado que el acuerdo se haya alcanzado sobre la base del apoyo español al plan marroquí para el Sáhara Occidental, que la carta que lo desvela no haya sido hecha pública salvo por una filtración, y que la nueva relación se vaya a construir sobre la base de una “hoja de ruta” que el Gobierno tampoco ha compartido.