La empresaria que entregó el dinero en Ferraz: testigo de cargo contra el PSOE

La impaciencia, y más en una investigación judicial, es la peor de las consejeras. En círculos y cenáculos políticos próximos a Moncloa, al PP, y a ex dirigentes y ex presidentes socialistas, se sabe desde hace tiempo que la munición que tienen "determinadas personas" y que ya ha examinado y analizado la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ( UCO) y la Fiscalía Anticorrupción, es "dinamita", esa es la palabra que nos decían, "dinamita" contra el PSOE, contra actuales miembros del Gobierno, y contra el entorno del propio Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Pero pasa el tiempo, Y algunos respiran aliviados y otros se preguntan porque no se hace pública toda esa munición. ¿Qué está pasando? ¿Hay pactos ocultos? ¿Es menos de lo que se asegura en esos cenáculos?

La realidad es mucho más liviana y sencilla. Los tiempos de la Justicia y de la policía judicial no tienen nada que ver con los tiempos deseados por unos y por otros. Y será la Fiscalía Anticorrupción y los Jueces, cuando corresponda, los que pondrán negro sobre blanco hasta donde llegan las implicaciones de todos. Pero mientras tanto, mientras llega la traca final, la actualidad se salpica de informaciones, entrega de pruebas y declaraciones de testigos y coimputados que ya de por sí sostienen un escandalo que está lejos de concluir.

Y de entre esas pruebas está la de la empresaria, cercana a Victor de Aldama, que hoy está citada en el Tribunal Supremo. Está incluso dispuesta a autoinculparse en otras causas para colaborar con la Justicia y la Fiscalía está dispuesta para aceptar dicha voluntad. Se trata de Carmen Pano. La empresaria que declaró haber entregado dinero en metálico en la sede de Ferraz. Lo tendrá que ratificar ante el juez, pero Carmen Pano ya ha relatado a la UCO cómo efectuó dos entregas de 45.000 euros en la sede del PSOE en la calle de Ferraz en Madrid. El dinero en efectivo fue camuflado, según su testimonio, en una bolsa de plástico, que a su vez se introducen una bolsa de papel.

Informe de la UCO

En su declaración y en el atestado policial no deja lugar a dudas. En el contenido de esa declaración al que ha tenido acceso Onda Cero, la UCO describe cuando y como entregó el dinero: "encuadrado en el flujo de efectivo originado en Claudio Rivas, que pasaba por las manos de Carmen Pano y finalizaba en Víctor de Aldama, a mitad de octubre entregó 45.000,00 euros a Víctor de Aldama en su despacho de la calle Alfonso XII. Dado que en esos momentos no se encontraba en el despacho su entonces mano derecha y secretaria Piedad, ni el chófer de Víctor, Abeiro, Víctor de Aldama le pidió (a Carmen Pano) que llevara a donde él la dijera los 45.000 dado que no podía abandonar el despacho".

El informe entregado al juez prosigue: "dado que aceptó hacerlo, Víctor de Aldama le indicó que debía llevarlo a la sede del PSOE en la calle Ferraz, que tras identificarse indicara que era Carmen Pano y que venía de parte de Víctor de Aldama y le entregara el dinero que empaquetó en una bolsa de plástico que introdujo en una de papel. Así lo hizo, y tras llegar a la sede del PSOE, identificarse en seguridad y franquearle la entrada subió a la segunda planta y, tras salir del ascensor, se lo entregó a la persona que la recibió, un varón que no superaría los cuarenta años, pelo corto, y un poco más alto de la dicente, quien, tras asegurarse que era Carmen Pano y acudía de parte de Víctor, la dijo que le entregara lo que la dieron. Tras eso, bajó en el mismo ascensor y se marchó. A dicho lugar acudió en taxi desde el despacho de Víctor de Aldama"

Segunda entrega de otros 45.000 euros

"A finales de octubre volvió a hacer una entrega de 45.000,00 euros a Víctor de Aldama procedentes de Claudio Rivas, marchándose como habitualmente hacía, tras ello. A los 10 minutos aproximadamente y tras haberse marchado, recibió una llamada de Víctor muy alterado recriminándola que faltaban 10.000 euros, que tenía que entregar 45.000 y como faltaban 10.000 no lo podía hacer y haber como lo solucionaban, que hiciera lo que creyera, pero que lo solucionara"

Tras colgar, la dicente llamó a Claudio Rivas y le explicó el problema. Claudio la tranquilizó diciéndola que no se preocupara, que ya sabía como era Víctor y que al día siguiente la llevaban los 10.000 euros. Así fue, a la mañana siguiente y a su domicilio, un mensajero de Claudio la entregó los 10.000 euros, cantidad que la dicente llevó y entregó a Víctor en su despacho. En se mismo momento, Víctor metió los 10.000 euros en la misma bolsa que le entregó el día anterior y la pidió que, nuevamente, los llevara y entregara en la sede del PSOE en la calle Ferraz, que lo estaban esperando desde el día anterior".

La prueba soy yo

"Nuevamente la dicente repitió la misma acción y se lo entregó a la misma persona que la vez anterior, en el segundo piso de la sede. En esta ocasión la llevó un amigo en un AUDI Q3, un amigo que no desearía identificar puesto que es ajeno a todo esto y solo lo hizo por hacer un favor a la dicente. Que en este momento preferiría no revelar su identidad", continuaba.

"En relación con a esto, tras preguntarla si, de algún modo puede demostrar lo manifestado, señala que únicamente su palabra, pero que en esa época utilizaba uno de los móviles intervenidos en su domicilio, por lo que quizá, hubiera algún rastro de ello, no asegurándolo, desconociendo si se volvieron a producir"