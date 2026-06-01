Elisa Beni, sobre la moción de censura que llevó a Sánchez al poder: "En ese momento me alegré"

Este lunes se cumplen ocho años de la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy de la presidencia del Ejecutivo y colocó a Pedro Sánchez al frente. Este procedimiento fue aprobado, por primera vez en la historia de la democracia, el 1 de junio de 2018 en el Congreso de los Diputados impulsado por la oposición de aquel momento.

La periodista y escritora Elisa Beni ha confesado en el programa Por Fin de Onda Cero que inicialmente celebró el éxito de esta iniciativa por el castigo político que suponía, en aquel entonces, la corrupción; pero ha lamentado profundamente la deriva que ha tomado el país en estos últimos ocho años.

El "engaño" de Pablo Iglesias para armar la moción

A raíz de unas recientes declaraciones del exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, acerca de cómo se produjo esta moción de censura, la periodista ha criticado la estrategia empleada, basada en medias verdades. "Nos ha contado que Sánchez no levantó siquiera el teléfono para lograr esa moción de censura, lo cual ya nos retrata también al personaje", comentaba.

Beni ha detallado el plan empleado por Iglesias, que consistía en convencer a Ciudadanos bajo la promesa de una moción puramente "instrumental" para convocar elecciones, asegurándoles que serviría para superar al PP en las urnas; mientras Podemos haría lo propio con el PSOE.

Posteriormente, "con la no negación de Ciudadanos, el PNV se une a la fiesta, entonces consiguen aunar a todos. Así es un poco como empieza la cuestión", afirmaba la periodista.

Para él es un gran triunfo, para mí y otros muchos españoles, constituye una gran derrota

Para la colaboradora, lo verdaderamente alarmante, "es que ha dicho que con esta moción de censura empezó el principio de la derrota del régimen del 78", algo que para Iglesias constituye un gran triunfo, pero que para ella "y para otros muchos españoles constituye una gran derrota". "El régimen del 78 no es sino el régimen constitucional de España... que nos ha traído en paz y en libertad hasta ahora.", señalaba.

Del "gobierno bonito" a la desestabilización provocada por Podemos

Posteriormente, ha elaborado un repaso cronológico de la trayectoria de Pedro Sánchez en la Moncloa, dividiéndola en dos etapas: el "gobierno bonito", en el que Sánchez se rodeó de una serie de personas "que parecían impecables"; y una segunda etapa de decadencia condicionada por el pacto de Podemos con el PSOE.

En este pacto, "es donde Podemos empezó a tirar del PSOE hacia un lugar donde no había estado nunca", comentaba la periodista, justo antes de señalar que "ha sido arrastrado por cuestiones no tanto ideológicas como de necesidad electoral y de mantenerse en el poder".

Beni ha sentenciado que "yéndose a esa orilla", es cuando Sánchez ha procedido a "una desestabilización y a unos intentos de cambio del Estado de Derecho constitucional por otra cosa que nos han traído hasta aquí", y que son realmente "lo más preocupante".