Elisa Beni, sobre la dimisión del delegado del Gobierno en Ceuta: "Va a ser un Julito bis"

Miguel Ángel Pérez Triano ya no es el delegado del Gobierno en Ceuta. Ha solicitado su relevo alegando motivos personales cuando se cumplen dos meses de la crisis. Su salida llega además después de que su antiguo jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, también dimitiera tras asegurar que había trasladado al delegado el aviso que recibió del CNI el día anterior a la entrada masiva.

Elisa Beni ha analizado la salida en 'Por fin', de Onda Cero, y ha comparado la situación del delegado con la protagonizada por Julio Martínez en la causa que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero.

"Esto me hace pensar en que va a ser un Julito bis. Es decir, que se nos viene un Julito", ha asegurado Beni.

"Aceptará sus responsabilidades, pero ninguna más"

La periodista ha puesto especial énfasis en que el socialista deja también sus responsabilidades orgánicas y la política y la afirmación del ya exdelegado de que asumirá las responsabilidades que le correspondan, "pero ninguna más".

Su interpretación es que Pérez Triano podría estar tratando de desvincular su futura defensa judicial de sus responsabilidades políticas y explicar qué información recibió antes de la crisis y qué hizo posteriormente con ella.

"Lo que está haciendo, en mi opinión, es liberarse de todo peso político y defenderse él, es decir, contar lo que ha pasado", ha señalado.

Beni considera que, si eso ocurre, las explicaciones sobre lo sucedido podrían avanzar hacia niveles superiores: "Esta bola irá hacia arriba".

Gonzalo Sanz, entonces jefe de gabinete de Pérez Triano, aseguró tras su dimisión que sí trasladó al delegado el 29 de julio la información recibida del CNI sobre las convocatorias que circulaban en redes sociales. Pérez Triano había sostenido públicamente que desconocía esos mensajes y la llamada mantenida entre su jefe de gabinete y un agente del servicio de inteligencia.

Beni recuerda además que antes de la entrada masiva ya se habían solicitado refuerzos de seguridad, un elemento que considera relevante para determinar hasta dónde llegó el conocimiento previo del riesgo.

Las próximas declaraciones ante la jueza Tardón

La jueza María Tardón ha citado como testigos al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al antiguo jefe de gabinete de la Delegación, Gonzalo Sanz.

Beni establece aquí el paralelismo con Julio Martínez. Su tesis es que, una vez fuera de sus responsabilidades políticas, Pérez Triano tendrá como prioridad su propia defensa y podría detallar ante la Justicia qué avisos recibió, qué decisiones tomó y a quién trasladó la información.

"Ya no sabemos si va a ir más allá, si nos va a contar qué pasó, qué le dijeron o qué no le dijeron", ha señalado Beni.