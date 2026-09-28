Elisa Beni cuestiona las propuestas de vivienda de la izquierda: "Hablan de mil cosas, pero de construir no hablan"

Continúa la acampada en la Puerta del Sol desde este pasado sábado, donde los manifestantes protestan por el caso de Maricarmen y reclaman un cambio de frente respecto al problema de la vivienda. La misma Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, ha incitado a rebelarse "contra el Gobierno", a pesar de pertenecer a él desde enero de 2020.

Esta reacción ha sorprendido, entre otros, a Elisa Beni, quien ha ofrecido su punto de vista de este nuevo movimiento del Gobierno para tratar de solucionar la cuestión de la vivienda "en caliente".

La tertuliana de Por fin, programa de Onda Cero presentado por Jaime Cantizano, explica que "es evidente que es imposible" resolver el problema y que "las instituciones se pongan de acuerdo e incluso que elaboren un pacto de Estado", como explicaba Cantizano. "Es verdad que hay un problema gravísimo de vivienda en este país, sobre todo para los jóvenes. Esto lo sabemos este año, el año pasado, el año anterior y lo sabemos hace tiempo. Pero en concreto, esto que se ha montado ahora es un macguffin", ha declarado Beni.

"¿A qué me refiero? A que se ha hecho estallar un caso que, por cierto, como últimamente pasa con determinados sectores de la izquierda, es un caso que no es nada paradigmático, es decir, no es un caso que sea un paradigma de lo que está sucediendo en este país. Porque, ¿cuánta gente hay con rentas antiguas de 205€ al mes que se hayan decaído por una ley de Felipe González del 94? Pues es que esos casos son contados", explica.

Acto seguido, ha declarado que todo lo sucedido le ha venido "bien a determinadas personas". Añade que lo que ha ocurrido es que ha explotado "en la cara a Sánchez y al PSOE".

Un problema singular para la izquierda

La tertuliana ha sugerido que "estamos muy cerca de las elecciones". "Hay quien habla de marzo; si no es marzo, junio. Pero en fin, están ahí las elecciones y la izquierda, la extrema izquierda, tiene sus problemas para unirse", explica.

"Ahora han decidido que sí, se unen en el Frente Amplio este, pero que no tienen todavía líder y, por otra parte, se encuentran con que Sánchez les ha comido gran parte de su electorado al irse hacia la izquierda. Entonces ahora necesitan diferenciarse". Además, ha puesto en la mesa las palabras de Yolanda Díaz: "Tenemos a la vicepresidenta del Gobierno diciéndole a la gente que proteste contra el Gobierno".

Respecto a esas declaraciones de la vicepresidenta, esta ha exigido a su electorado "movilizarse". "Como podemos ganar, empecemos a movilizarnos. Empecemos a movilizarnos. Si hay que movilizarse contra el Gobierno de España, movilicémonos".

Elisa Beni ha añadido que "lo ha dicho ella misma: como podemos ganar, movilicémonos, aunque sea contra el Gobierno de España, porque la movilización tiene un sentido que es intentar aglutinar voto de izquierda radical y además voto joven, que tiene efectivamente aquí un problema serio".

"En realidad lo de que vayan a querer solucionar lo de la vivienda... que en ocho años no han sido capaces de darse cuenta de que verdaderamente hay un problema... Hay dos extremos de planteamientos respecto a cómo resolverlo. Y esos planteamientos siguen estando sobre la mesa", sugiere. "A mí me choca profundamente que estos grupos de izquierda radical fundamentalmente lo que hablan es de expropiar. Es decir, hablan de mil cosas, pero de construir no hablan. Nunca hablan de construir".

"Desde 2008 hasta ahora somos como 3 millones y medio más de españoles. Pero no creen que haya que construir viviendas, sino que lo que hay que hacer es expropiar. A mí me parece que en el fondo lo que están abriendo es un frente ideológico de quién está dispuesto a avanzar hacia el comunismo, quién está dispuesto a avanzar hacia las expropiaciones, la colectivización de la propiedad, etcétera, y quién no?", ha planteado.