Elisa Beni, sobre el caso Errejón: "Consultados unos cuantos jueces, el delito es muy dudoso"

La denuncia de Elisa Mouliaá contra Íñigo Errejón, en la que lo acusa de acoso y agresión sexual, ha generado una ola de reacciones valorando el caso y sus posibles consecuencias. La periodista Elisa Beni ha compartido su perspectiva sobre el caso. Desde su cuenta de Twitter, Beni ha expresado sus dudas sobre la base penal de la denuncia, afirmando que, tras consultar con jueces penales, "el delito es muy dudoso".

El Ministerio del Interior ha informado que la Policía Nacional llevará a cabo las diligencias necesarias para comprobar la veracidad de los hechos. Esto incluirá la toma de declaraciones a familiares y testigos, así como el análisis de imágenes de seguridad, si las hubiera. La investigación procederá según el curso de la evidencia recopilada, siempre reportando a la autoridad judicial correspondiente.

La denuncia fue presentada en septiembre de 2021 por la actriz Elisa Mouliaá, quien detalló en su declaración que los hechos ocurrieron durante una fiesta organizada por su amiga y el novio de esta. Según Mouliaá, Errejón adoptó una "actitud dominante" y le impuso varias reglas que incluían mantenerse cerca de él durante la fiesta y besarle al final de la noche.

La denuncia describe, además, momentos de supuesto acoso en el ascensor, donde Errejón habría besado a la actriz de manera violenta y sin su consentimiento, así como en una habitación cerrada con pestillo en la que, según Mouliaá, el político tocó su cuerpo de forma invasiva y continuó con comentarios lascivos. Los incidentes, según el relato de Mouliaá, se extendieron hasta el domicilio de Errejón, donde finalmente la actriz le recriminó diciendo: "Solo sí es sí. Parece mentira que me esté pasando esto contigo".

Dado que los hechos sucedieron en 2021, en caso de prosperar, el caso se juzgaría conforme a la ley de agresión sexual vigente en ese momento, que ya contemplaba penas por agresión con uso de violencia o intimidación, aspectos que según la denuncia estarían presentes.

A pesar de las graves acusaciones, Elisa Beni ha dejado ver su escepticismo respecto al carácter penal de los hechos narrados. Beni ha hecho énfasis en la complejidad de probar el delito, ya que "tras la escena vuelve a la fiesta y luego se va en taxi con él a su casa". En otro tweet, Beni extiende su explicación: "Seamos racionales. Si sales de esa habitación, vuelves al baile y te vas luego a casa del tío en un taxi ¿de qué eres víctima? Si en su casa no sucede nada tampoco, ¿quién es agresor? Eres fiscal. Una mujer no es una imbécil con tetas. Si te lamen y no has consentido, no te vas con él"

Las pruebas y testimonios que se integren a la investigación serán cruciales para esclarecer lo ocurrido y determinar si existen elementos suficientes para proceder judicialmente.