Elena Valenciano critica el silencio de los hombres del PSOE ante los casos de acoso: "Si no se hace nada, cómo van a denunciar las mujeres"

Con los casos de acoso sexual que han salido a la luz por parte de dirigentes del partido socialista, algunos militantes del PSOE están generando un malestar que ha abierto una brecha en lo que a la política interna del partido se refiere. Es por eso que, Elena Valenciano, la que fue vicesecretaria del PSOE durante el mandato de Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha pronunciado al respecto por las denuncias por acoso sexual de dirigentes socialistas, en un contexto en el que no se descarta que puedan surgir más acusaciones.

En su paso por el programa La Brújula de Onda Cero, presentado por Rafa Latorre, ha comentado el error que están cometiendo muchos de los militantes del PSOE, ya que no están dando la cara como sí lo han hecho algunas de las mujeres del partido. Además, Valenciano, actual presidenta de la Fundación Mujeres, ha querido dar un paso adelante y llevar a cabo una carta en la que manifiesta su descontento y lanza un mensaje a sus compañeros para que "hagan más".

"Ha llegado la hora de hablar"

"Habrán observado que quienes salen a ponerle cara a este asunto son las mujeres del PSOE. Hemos oído a muy pocos hombres pronunciarse", ha manifestado Valenciano. Sobre estos casos y, sobre todo, en relación con el detonante -el caso de Paco Salazar- ha mostrado su disgusto y ha calificado a la directiva de "negligente" en una contundente carta en la que ha llamado "sinvergüenzas" a los presuntos acosadores. Una declaración que ha compartido Carlos Alsina, quien ha dado la razón a la ex vicesecretaria general del PSOE en el programa Más de Uno, además de comentar los aspectos del 'Me Too' socialista.

Al ser preguntada en el programa de Rafa Latorre si las denunciantes tienen razones para sentirse solas, Valenciano responde que "no hay más que verlo". "No pueden tirar por tierra todo el trabajo que hacemos día a día muchísimas mujeres y muchísimos hombres en el Partido Socialista. No se ha hecho nada bien", ha respondido.

La presidenta de la Fundación Mujeres ha manifestado además su incomprensión ante el "secretismo" de las denuncias, afirmando que si se trata de un partido político, por qué las denuncias son anónimas.

Elena Valenciano ha asegurado que los políticos y las políticas "tienen que ser ejemplares", que todos estos casos se tienen que corregir y que hay que darle a las víctimas facilidad para denunciar. "Es una pena, porque el Partido Socialista tiene un currículum impecable en cuanto a la defensa de los derechos de las mujeres y que ahora pierda esa bandera es una lástima", ha manifestado Valenciano, que también ha indicado que nadie va a recoger "esa misma bandera".

La presidenta de la Fundación Mujeres ha declarado su descontento con el descenso de apoyo femenino al PSOE, ya que muchas mujeres se sienten "decepcionadas". Un sentimiento que, advierte, podría seguir creciendo si el partido no actúa con mejores medidas.