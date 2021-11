El discurso viral de Ana Oramas contra el Gobierno: "Hay dinero para que Netflix traduzca al catalán y no para La Palma"

Ana Oramas ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Lo ha hecho desde la tribuna del Congreso de los Diputados, donde ha lamentado que no haya dinero para "la salud mental" en La Palma y sus vecinos afectados por la erupción del volcán.

"No se puede entender que haya dinero para darle a Netflix para que traduzca series al catalán, para dibujos animados en vasco en Navarra, y que no haya para la salud mental en La Palma", ha dicho Ana Oramas en un discurso que no ha tardado en hacerse viral en las redes sociales.

El 'no' de Coalición Canaria a los Presupuestos

Coalición Canaria fue uno de los partidos políticos que votó en contra de los Presupuestos Generales del Estado. Días antes de su votación, Ana Oramas avanzó el 'no' de su formación, aunque aseguró que no tira la toalla posteriormente si logra incluir ayudas para La Palma.

La propia Ana Orama compartió en su cuenta de Twitter un fragmento de otro discurso en el Congreso de los Diputados en el que detallaba su 'no' a los Presupuestos: "No podemos votar a favor de unos Presupuestos que no disponen ni una sola partida para La Palma, para dar certeza a quienes llevan dos meses con la amenaza y destrucción del volcán".

Además, la diputada afirmó que la política "sirve para dar soluciones", lo que considera que no ofrecen estos nuevos Presupuestos.

Las cesiones del Gobierno para aprobar los Presupuestos

Ley audiovisual en Catalán

La coalición formada por PSOE - Unidas Podemos ha logrado el respaldo de ERC tras acordar una futura ley audiovisual, que tal y como avanzó Gabriel Rufián, conllevará que el 6 % del total del contenido ofertado por todas las plataformas audiovisuales será en lenguas cooficiales.

Tras alcanzar este acuerdo, ERC confirmó al Ejecutivo que daría sus 13 votos en el Congreso para poder sacar adelante los Presupuestos.

Más de 32 millones de dinero de los Presupuestos a Bildu

Por su parte, el Gobierno socialista se garantizó el voto los votos de Bildu tras pactar la introducción de un fondo de 25 millones de euros para compensar a los afectados por el amianto. Además de otros seis millones para un proyecto cultural planteado por el Ayuntamiento de Pasaia en la fábrica Luzuriaga en Pasai-Antxo; un millón para el proyecto de ejecución de una pista ciclable entre Irurtzun y Ziordia; medio millón para un proyecto de "digitalización y gestión inteligente de los media y audiovisuales en euskera"; varias inversiones en infraestructuras de transporte por carretera y ferroviarias; y 200.000 euros para la restauración del Alto Horno de Sestao.

Con dicha "digitalización y gestión inteligente de los media y audiovisuales en euskera" a la que se destinará medio millón, se permitirá que el canal infantil en vasco de ETB3 se pueda ver en Navarra, donde actualmente ya se pueden ver ETB1 y ETB2.

Asimismo, cabe destacar que el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, pronunció un discurso ante los miembros de la formación en el que explicaba que el motivo por el que apoyarían los Presupuestos de Pedro Sánchez: Sacar a los presos de la banda terrorista ETA de prisión. "Esos 200 tienen que salir de la cárcel. Y si para eso hay que votar los Presupuestos, pues lo votaremos. Así de alto y de claro os lo decimos", declaró.

Romper la Denominación de Origen La Rioja para crear una específica para Álava

Para conseguir el apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV) a Presupuestos, el Gobierno de Sánchez va a ceder a la proposición registrada por el PNV en julio de 2020 para cambiar la ley que regula las denominaciones de origen de los vinos, con el fin de crear la suya propia que sea la denominación propia de Rioja Alavesa.

De esta manera el Gobierno vasco pasaría a tener el control del consejo regulador de la subdenominación.