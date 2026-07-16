La directora y el DAO de la Guardia Civil llevan sin acudir a su despacho desde su imputación en el 'caso Leire'

El juez del 'caso Leire', Santiago Pedraz, interroga este jueves como imputados a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y a su número dos, el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, por presuntamente promover la apertura de expedientes para presionar a los miembros de la UCO inmersos en investigaciones que afectan al Gobierno o al entorno de Pedro Sánchez.

Tres reuniones con Leire Díez

La directora de la Guardia Civil fue imputada después de que la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado apuntara en uno de sus informes que mantuvo tres reuniones con la exmilitante socialista, que según el juez habría coordinado la presunta trama, mientras que el liderazgo recaería sobre el exdirigente socialista, Santos Cerdán.

Por su parte, el juez imputó a Llamas después de que la UCO plasmara en un informe que el que fuera jefe de la unidad entre 2023 y 2025, Rafael Yuste, desveló presiones del DAO y el exdirector general del Instituto Armado, Leonardo Marcos, para "ponerse de perfil" en la investigación judicial a David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

La Fiscalía Anticorrupción se mostró a favor de citarle como investigado al entender que la intención de Llamas era "generar un efecto de desaliento" a la UCO para que no impulsara investigaciones. En un escrito, Anticorrupción describió que la presunta trama llevó a cabo "actuaciones dirigidas, indiciariamente, a inquietar el normal desenvolvimiento de la actuación de la UCO en los distintos procedimientos judiciales de los más variados modos".

Tensión en la Guardia Civil: casi dos semanas sin ir al despacho

El diario El Español publica este jueves la tensión que se vive en el seno de la Guardia Civil desde hace casi dos semanas, que fue cuando se produjo la imputación de sus máximos responsables. Desde ese momento, a ninguno de los dos se les ha visto prácticamente en sus despachos situados en la calle Guzmán el Bueno de Madrid.

El medio lo confirma gracias a fuentes del propio centro y de diferentes jefaturas y servicios ubicados en la Dirección General y en el edificio del Tercio, donde el DAO tiene su oficina, a la que solía acudir cada día al trabajo.

Sin embargo, desde que estallara el escándalo y ambos fuesen imputados, no se les ha visto casi por allí; "están todo el día fuera. No paran en los despachos", han dicho dichas fuentes a El Español.

El equipo de comunicación de la Guardia Civil asegura que están haciendo las actividades que tienen que hacer y que se encuentran "siguiendo su agenda normal", en conversación con el diario, pero las fuentes consultadas apuntan a que "se escudan en los actos oficiales" cuando la realidad es que "llevan toda la semana fuera".