La dirección del PP arropa a Almeida en su decisión de informar sobre el "síndrome post aborto"

El Ayuntamiento de Madrid proporcionará información de manera permanente y visible a las mujeres sobre el "trauma post aborto" en sus centros municipales de salud, espacios de igualdad, los futuros centros de atención integral a la mujer, el Samur social o los centros de servicios sociales.

El PP madrileño, encabezado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, dio luz verde a esta proposición impulsada por Vox. Una medida que ha sido respaldada por la dirección nacional del partido al reconocer que "la información nunca es un problema", en palabras de su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz.

Al ser preguntada expresamente si al PP nacional le parece buena idea votar a favor de esta propuesta de Vox, que considera que el procedimiento provoca "depresión", "alcoholismo" o "pesadillas", Muñoz ha respondido que "la información nunca es un problema" y que "quien tiene que explicar por qué le parece un problema la información es quien está en contra de que las mujeres estemos informadas".

La iniciativa hará que el Ayuntamiento de Madrid, a través de las diferentes áreas implicadas y previamente estudiado por sus servicios jurídicos, proporcione información a las mujeres sobre el "trauma post aborto" en la capital.

Un ejercicio de "violencia contra las mujeres"

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha calificado la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid como un "ejercicio de violencia contra las mujeres". Según ha planteado, "lo que estamos viendo es que en Madrid parece que gobierna Vox".

En contraposición con las declaraciones de la ministra de Juventud, el alcalde Martínez-Almeida ha reiterado cuál es la postura del Partido Popular en este asunto: "El PP no se identifica con parte del discurso de Vox. Lo que sí entendemos es dar información a las mujeres sobre las consecuencias que se pueden derivar de una intervención quirúrgica como el aborto (...) Vox puede hacer el discurso que quiera, pero el PP tiene una posición definida en este asunto".