Igualdad estudia la posibilidad de impugnar la iniciativa aprobada en Madrid para informar de 'síndrome postaborto'

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha avanzado este miércoles que está estudiando la posibilidad de impugnar la iniciativa aprobada este martes en el Ayuntamiento de Madrid por PP y Vox para informar sobre el "síndrome post aborto".

No vamos a consentir ninguna limitación en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres

"Sí, lo vamos a estudiar por supuesto. No vamos a consentir ningún paso atrás. No vamos a consentir ninguna limitación en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y ya están los equipos del ministerio trabajando y valorando si es posible impugnar esa decisión", ha asegurado la ministra en declaraciones a medios tras comparecer en el Senado, donde ha abordado las incidencias en las pulseras telemáticas para maltratadores.

Pide a Almeida que "rectifique"

En esta misma línea, la ministra ha pedido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que "rectifique" porque "las mujeres no tienen por qué aguantar esta pugna con el partido de extrema derecha". "No vamos a tolerar un paso atrás en nuestros derechos", ha destacado.

Asimismo, ha explicado que el PP está "en una carrera desaforada con la extrema derecha por ver quién es más de extrema derecha". "Y el problema es que en medio están los derechos de las mujeres. Y no les importa utilizar los derechos de las mujeres si con ello llegan más lejos en esa pugna con Vox", ha señalado.

Propuesta de Vox

El Pleno ordinario de septiembre del Ayuntamiento de Madrid debatió este martes la propuesta de Vox para informar en los centros dependientes del Consistorio sobre el "síndrome post aborto", que salió adelante con los votos de la formación y de PP, mientras que PSOE y Más Madrid votaron en contra.

Mónica García: "No existe síndrome posaborto como diagnóstico clínico"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reprochado a PP y Vox en el Ayuntamiento de Madrid que intentaran hacer "una relación entre el aborto y un futuro de miedo y de apocalipsis de mujeres alcohólicas y drogadictas".

El único síndrome que ahora existe es al ultraderechización del PP con su odio, su señalamiento a las mujeres y su negacionismo

"Esto no es verdad, no hay evidencia que respalde las afirmaciones que en el Ayuntamiento de Madrid han hecho PP y Vox. Lo que hay es una violencia camuflada por parte del Partido Popular y de Vox que ya son indistinguibles. "El único síndrome que ahora existe es al ultraderechización del PP con su odio, su señalamiento a las mujeres y su negacionismo", ha señalado.

A juicio de García, "lo que demuestra el PP es su cara más ultraderechista y un claro retroceso de las políticas que quieren imponer a las mujeres".

La ministra ha asegurado que los efectos poslegalización del aborto del año 1985 "son positivos, no han influido en la natalidad del país. Han influido en que las mujeres han podido acabar los estudios y ha habido menos embarazos no deseados en menores de 21 años".