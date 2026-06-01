Un diputado de ERC pide "respeto" a Rufián y recuerda que el partido no es su plataforma personal: "La paciencia tiene un límite"

La candidatura de Gabriel Rufián para liderar la izquierda alternativa empieza a levantar ampollas en su partido y ya surgen voces críticas. El portavoz de Trabajo de ERC en el Congreso, Jordi Salvador, ha querido dejar claro que el partido no puede ser la "plataforma personal" de su portavoz Gabriel Rufián, ni aceptar sus "ultimátums", y ha lanzado un aviso: "La paciencia tiene un límite".

En un mensaje en la red social 'X', Jordi Salvador ha comentado una información en la que se habla de las condiciones de Rufián para repetir como cabeza de lista de ERC, entre ellas contar con un equipo de confianza y tener margen de maniobra para decidir la política del partido en Madrid.

Y el diputado de ERC ha salido al paso pidiendo "respeto" para su grupo parlamentario y para su partido: "En política y en la vida hay una norma básica: respeto. Respeto al equipo del grupo (cargos electos y técnicos) en Madrid, al partido y a la militancia", sostiene.

Según ha remarcado, "ERC no es ninguna plataforma personal ni un espacio de ultimátums" y ha mostrado su disposición a exponer sus críticas en público. "Si hace falta, algunos hablaremos en público y se acabará la tontería. La paciencia tiene un límite", ha remachado.

Dudas en los comunes

La portavoz de los comunes en el grupo Sumar del Congreso, Aina Vidal, cuestionó hace unos días que Gabriel Rufián pueda liderar una candidatura de izquierdas en Cataluña en las próximas elecciones generales, e ironizan con que en todo caso vaya con ellos de número dos.

"Lo cierto es que la portavoz que os habla ganó a Esquerra Republicana y concretamente a Gabriel Rufián, por lo que si aplicáramos sus normas en todo caso sería mi número dos Gabriel Rufián", dijo Vidal en una rueda de prensa en el Congreso preguntada por el ofrecimiento de Rufián.

El portavoz de ERC en el Congreso lleva tiempo defendiendo la idea de crear un frente amplio para plantar cara al PP y Vox en las próximas elecciones con candidaturas de izquierdas configuradas "provincia a provincia", y recientemente se ofreció a liderar esta hipotética candidatura.