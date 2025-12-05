Detenido en Portugal el gestor cultural Natalio Grueso tras más de dos años fugado

El gestor cultural Natalio Grueso, que fue condenado a ocho años de cárcel por malversación al frente del Centro Niemeyer de Avilés (Asturias), ha sido detenido en el sur de Portugal tras permanecer más de dos años fugado de la justicia, ha confirmado a EFE su abogado, Francisco Miranda.

Grueso fue arrestado este jueves en la localidad de Évora en cumplimiento de una orden europea de detención y entrega, y este viernes ha sido puesto a disposición de un tribunal que ha dado su conformidad a su entrega a las autoridades españolas.

Una vez pasado este trámite, Grueso podría ser trasladado a España "en unos días" para su ingreso en prisión, ha apuntado el letrado.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) han confirmado que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo ya ha sido informada de la detención este mismo viernes a través del sistema europeo de cooperación policial.

Grueso fue condenado en junio del año 2020 por la Audiencia de Oviedo a una pena de ocho años de cárcel por delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad documental y societaria durante su gestión al frente del Centro Niemeyer de Avilés (Asturias), un fallo que fue ratificado por el Tribunal Supremo en abril de 2023.

La sentencia por la que fue condenado ratificó como hechos probados que Grueso generó gastos ajenos a los fines de la institución cultural durante todo el tiempo que duró su relación laboral, "disponiendo de sus fondos en beneficio propio, de sus familiares, amigos y terceros de su entorno, como si de su propiedad fueran, en detrimento de la Fundación Niemeyer".

De acuerdo al fallo judicial, Grueso también ocultó gastos de desplazamientos y estancias hoteleras de familiares y allegados con facturas falsas o alteradas a nombre de trabajadores de la Fundación o por conceptos ficticios.

La Guardia Civil inició la búsqueda de Natalio Grueso hace más de dos años al constatarse que se encontraba en paradero desconocido después de que la Audiencia de Oviedo decretara su ingreso en prisión, una vez que el Supremo ratificó su condena.

Ya en febrero de 2024, la Audiencia Provincial de Oviedo dictó una orden internacional de detención sobre el que fuera director general de la Fundación Niemeyer de Avilés entre 2006 y 2011.