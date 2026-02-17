Detenido el ex jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía por un presunto pelotazo urbanístico

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este martes al que fuera hasta hace unos meses jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, al que se investiga por un presunto pelotazo urbanístico en Sevilla.

El detenido es Rafael Pineda, que dejó su puesto el pasado mes de septiembre después de que se conocieran las primeras noticias sobre esta investigación que afecta también a su esposa y a varios de sus socios, que también han sido detenidos.

Y es que se investiga la adjudicación de un solar perteneciente a Emvisesa, la empresa municipal de vivienda de Sevilla, a la sociedad Higuerón Real Estate, propiedad de la esposa de Pineda.

Este solar de unos 10.000 m2 está situado en la zona de Pino Montano (Sevilla) y fue adjudicado a la sociedad de la esposa de Pineda por 1,7 millones de euros. Solo cinco meses más tarde, Higuerón Real Estate revendió dicho solar a Eryel Invest por 3,9 millones de euros, lo que ha desatado las sospechas de la UCO.

Otro de los detenidos en el marco de esta investigación es un trabajador de Emvisesa (suspendido de empleo, pero no de sueldo) que los investigadores creen que podría haber ayudado en la adjudicación de esta parcela a cambio de una comisión de unos 78.000 euros.

Se sospecha que en esta operación podrían haberse producido delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Un adjudicación por solo 40 céntimos más que el precio de salida

Según ha informado Diario de Sevilla, la sospechosa adjudicación se produjo en septiembre de 2024 por un importe de 1.469.204 euros, un precio tan solo 40 céntimos superior al precio de salida, que fue de 1.469.203,60 euros. Con el IVA incluido la operación ascendía a 1.777.796,83 euros.

Cabe destacar que esta misma parcela había salido a subasta en junio de 2022 por un precio de salida de 1,9 millones de euros, pero entonces quedó desierta porque nadie acudió a ella. Poco más de dos años más tarde volvió a salir a subasta por unos 500.000 euros menos y fue entonces cuando quedó adjudicada a Higuerón Real Estate.

En enero de 2025, tan solo cinco meses después de la adjudicación, la sociedad de la esposa de Pineda vendió la parcela a Eryel Invest, empresa que forma parte de Burger King Spain, por 3,9 millones de euros, obteniendo así unas ganancias de 2,1 millones.

Cómo fue el reparto de las ganancias

Según los investigadores, en el reparto de esas ganancias podrían haber participado otros dos antiguos socios de la esposa de Pineda, dos inversores que financiaron parte de la compra de la parcela y el funcionario de Emvisesa anteriormente mencionado.

Así, Pineda y su esposa habrían ganado unos 639.000 euros con esta operación, mientras que los dos antiguos socios de ésta habrían ganado 502.961 y 341.549 euros respectivamente. El primero de los socios es, además, trabajador de Burger King Spain.

También habrían salido beneficiados de este presunto pelotazo urbanístico la esposa de este segundo socio, que habría recibido 297.182 euros, y la sociedad Unuk Capital, que habría recibido 74.376 euros.

La investigación apunta a que estos cuatro actores habrían sido claves a la hora de financiar la compra de la parcela por parte de Higuerón Real Estate.

El último de los beneficiarios habría sido el funcionario de Emvisesa, del que se sospecha que podría haber cobrado 78.650 euros a través de otra sociedad.

Quién es Rafael Pineda

Rafael Pineda ha estado vinculado durante años al PSOE de Andalucía y hasta hace unos meses era jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

Su carrera política ha estado vinculada desde hace años al ámbito municipal de Sevilla, habiendo sido concejal en el Ayuntamiento de la capital andaluza entre 2004 y 2007, durante el mandato de Alfredo Sánchez Monteseirín.

Fue director gerente de Lipasam, la empresa pública de limpieza de Sevilla entre 2007 y 2011 y en 2018 dio el salto a la Delegación del Gobierno en Andalucía.