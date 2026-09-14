David Mejía opina en Por Fin sobre el CIS de Tezanos: "Lo que hace es corrupción. Un instrumento de propaganda política"

Iniciado el mes de septiembre, el Ejecutivo vuelve a verse cercado por las numerosas causas que le rodean. A ello se suma la crisis migratoria en Ceuta, que ha dejado huella y ha supuesto una nueva polémica entorno a Pedro Sánchez. Sin embargo, todos estos asuntos parecen no afectar de manera directa en las encuestas.

Y es que el CIS de Tezanos ha hecho público el primer barómetro tras el verano y las encuestas reflejan que el Gobierno cae tan solo dos puntos porcentuales y le deja con una ventaja de 5,5 puntos sobre el PP.

Una realidad muy distinta a la que reflejan los sondeos privados y que deja de manifiesto la diferencia de realidades. Y sobre ello ha hablado David Mejía, tertuliano de Por Fin. Según detalla, lo que hace el CIS es "corrupción".

El CIS y su malversación

El desgaste del partido socialista tras la tensión migratoria parece no afectarle en las encuestas. Y es que los resultados publicados siguen manteniendo al PSOE por encima de la oposición. "Según la lógica del CIS, el PSOE debe estar deseando que lo imputen por financiación irregular, porque con cada escándalo sube varias décimas", asegura Mejía.

A su juicio, la actuación del Centro de Investigaciones Sociológicas con respecto a las encuestas es "corrupción". "El CIS nos lo tomamos a broma, porque no se le puede tomar de otra forma, pero también hay que decir, con todas las letras, que lo que hace el CIS es corrupción", sostiene.

Hay que decir, con todas las letras, que lo que hace el CIS es corrupción

Tal y como subraya, lo que hace el CIS es "malversar dinero público" para utilizar un instituto que tendría que servir para los ciudadanos como "propaganda política y partidista".

Por otro lado, el tertuliano detalla como funciona el CIS a pesar del malestar que existe entre la sociedad. "No hace las preguntas que tiene que hacer, y las preguntas que tiene que hacer las hace a un segmento poblacional que ya sabemos cuál es", concluye.