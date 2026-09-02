David Jiménez Torres exige al Gobierno un cambio de estrategia tras el demoledor informe que apunta a Marruecos: "No puedes seguir diciendo que es un socio fiable"

Durante la tertulia de Más de uno, conducida por Rafa Latorre, David Jiménez Torres ha cuestionado la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez ante la crisis migratoria de Ceuta y su relación con Marruecos, después de que un informe de la Policía Nacional apuntase a la implicación del país vecino en el movimiento migratorio que tuvo lugar a finales de julio.

Jiménez Torres ha defendido que no existe una contradicción entre la pobreza que existe en Marruecos y la sofisticación de sus servicios de inteligencia. "Si hay algo que los estados autoritarios saben hacer es vigilar a sus propios ciudadanos", ha señalado. A su juicio, precisamente la naturaleza del régimen marroquí explica que pueda disponer de unos servicios de inteligencia altamente desarrollados mientras persisten importantes niveles de pobreza en el país.

El tertuliano ha recordado además que los servicios de inteligencia marroquíes fueron capaces de espiar el teléfono móvil del presidente del Gobierno de un país europeo, en referencia al caso Pegasus, y ha considerado que esa capacidad hace poco creíble pensar que Marruecos no pudiera detectar un movimiento de población de las dimensiones del registrado en Ceuta.

"Está bien que este informe nos demuestre que no estamos locos, que efectivamente era inconcebible que un movimiento de población como el que se produjo a finales de julio no fuera detectado por los servicios de inteligencia marroquíes", ha afirmado.

"Ahora tienes sobre la mesa un informe"

Sin embargo, para Jiménez Torres la cuestión principal ya no es si el Gobierno disponía de información sobre la posible implicación de Marruecos, sino qué hará ahora que existe un informe policial que apunta en esa dirección.

El colaborador ha cuestionado el argumento utilizado durante las últimas semanas por el Ejecutivo, según el cual no existían pruebas que permitiesen atribuir al país vecino responsabilidad alguna en lo ocurrido. "Llevas un mes diciendo: es que no teníamos nada...", ha explicado. "Ahora tienes sobre la mesa un informe de la Policía Nacional que dice que sí, que Marruecos estuvo implicado. ¿Y ahora qué?".

A su juicio, esta nueva situación dificulta que el Gobierno pueda mantener sin matices su discurso sobre Marruecos como socio de España. "No puedes seguir diciendo que Marruecos es un socio leal. ¿Cómo vas a intentar sostener eso?", ha planteado.

Jiménez Torres considera que el Ejecutivo se enfrenta así a un problema político cuya gestión resulta cada vez más complicada. En su opinión, la estrategia adoptada por el Gobierno tenía "un recorrido muy corto" porque dependía en buena medida de que no aparecieran nuevos elementos que apuntaran a una posible responsabilidad marroquí.

"Un Gobierno completamente desorientado"

El tertuliano ha concluido que la situación evidencia, a su juicio, una falta de dirección política por parte del Ejecutivo. "Vuelvo a la sensación de que este Gobierno no sabe cómo gestionar esta crisis", ha asegurado.

Jiménez Torres ha acusado al Gobierno de cometer errores que, en su opinión, "no son tan difíciles de prever" y ha resumido su valoración de la situación con la imagen de "un Gobierno completamente desorientado".

Además, ha lanzado una dura crítica sobre la situación política del Ejecutivo al afirmar que tiene "la sensación" de que parece "casi como que desea que estalle un nuevo caso de corrupción para intentar sobrevivir".