¿Cuál será el precio máximo de venta de las mascarillas quirúrjicas?

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado en una rueda de prensa en el Palacio de venta que el Gobierno va a fijar en 0.96 euros el precio de venta al público de las mascarillas quirúrjicas con el proceso de facilitar la llegada del material al usuario y que se extienda una mayor protección entre los ciudadanos.

Illa ha detallado que por el momento solo se ha fijado el precio de la mascarilla quirúrgica y se está trabajando en el de la higiénica, que se "adoptará en los próximos días". También ha dicho que por el momento no se han fijado precios máximos de otros productos, aunque ha avanzado que si el Gobierno detecta abusos, lo estudiará

Sobre el uso de la mascarilla, el ministro de Sanidad ha lanzado tres prioridades y una recomendación. Si una persona está a tres metros, se lava las manos con frecuencia y tiene una higiene estricta en espacios privados y públicos, no es necesario usar mascarilla. Eso sí, si no cumple "sí que es aconsejable que la use".

En la misma comparecencia de prensa, Salvador Illa, confirmó que los niños menores de 14 años podrán salir a pasear a las calles a partir del próximo 26 de abril, una medida

También puede interesarte:

El Gobierno rectifica y permitirá a los niños menores de 14 años dar paseos a partir del 26 de abril

Illa defiende la gestión del Gobierno y recuerda que "nadie estaba preparado para el COVID-19"

Nájera: "Ya están llegando mascarillas a las farmacias aunque no suficientes para atender a toda la población"