La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal declara este martes en la Audiencia Nacional como imputada en el caso Kitchen, por el supuesto espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas para hacerse con documentos que podrían comprometer al partido o a sus dirigentes.

Su declaración es la que reviste mayor calado político de las programadas esta semana dado su cargo de secretaria general del partido que gobernaba en 2013. En este momento presuntamente se habría puesto en marcha esta operación "parapolicial" desde el Ministerio del Interior.

Presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias

El magistrado que investiga el supuesto espionaje al ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, en el marco de la operación Kitchen, llamó a declara como imputados a la ex ministra y ex secretaria general popular, María Dolores de Cospedal, y a su marido, Ignacio López del Hierro.

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, les ha imputado por presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias. Hechos por los que Cospedal ha sido llamada a declarar este martes 29 de junio a las 10:00 horas y López del Hiero, el miércoles 30 de junio a las 10:00 horas.

La participación de Cospedal y su marido en la captación del chófer de Bárcenas

En el auto se explica que "se detecta una cadena de anotaciones que permiten inferir la participación de la señora Cospedal y el señor López Hierro en la captación de Sergio Ríos", el chófer que supuestamente el Gobierno de Mariano Rajoy habría contratado para espiar al extesorero del partido.

El magistrado García Castellón cree que "resultaría conveniente escuchar a María Dolores de Cospedal e Ignacio López del Hierro sobre su participación en la captación de Sergio Ríos Esgueva en la trama, pues su intervención, a través de Andrés Gómez Gordo, al parecer, pudo ser decisiva para que éste se decidiera a participar".