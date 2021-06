Cospedal, sorprendida al ir a declarar por 'Kitchen' y conocer que su intervención se había suspendido: "Nadie me ha avisado"

Hoy miércoles debía desarrollarse en el Congreso la comisión de investigación de la 'Operación Kitchen', donde tenía que acudir la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, a declarar. Sin embargo, se ha vivido un momento sorprendente, ya que al llegar se ha dado cuenta que no había nadie allí. Y es que su comparecencia se había suspendido un poco antes al conocerse que había sido citada por el juez instructor como investigada en el caso.

Ha sido gracias a un periodista que se encontraba en el Congreso el que ha comunicado a Cospedal que la sesión se había aplazado y ella se ha mostrado sorprendida e indignada por ello: "¿Cómo que ha sido aplazada? A mí nadie me ha notificado nada. Me alegro mucho que se hayan enterado, pero yo soy la convocada, nadie me ha dicho nada y estoy aquí".

La exdirigente del PP ha criticado duramente la situación: "A las 14:30 horas me he montado en el coche y nadie me ha llamado. No encuentro motivo para aplazar". "Lo encuentro inaudito, yo no he visto una cosa igual".

El PSOE asegura que sí se contactó con ella

Desde el Partido Popular, apuntan que Cospedal no ha recibido ninguna notificación oficial sobre el aplazamiento y que presentará una queja contra la presidenta de la comisión por queja por el trato recibido, falta de información y falta de justificación.

No obstante, desde el PSOE argumentan que sí intentaron contactar con ella a través de varios canales. Llamaron al teléfono que había facilitado, contactaron con su secretaria que afirmó que se lo comunicaría a Cospedal, incluso le mandaron un mail.