Las conclusiones que saca Arantxa Tirado sobre el plante de Sumar tras su conversación con Sira Rego: "Que se retraten..."

El Consejo de Ministros de este viernes estaba llamado a ser un mero trámite para aprobar el plan anticrisis para paliar los efectos de la guerra en Irán. Sin embargo, poco a poco se fue convirtiendo en un dolor de cabeza para el ala socialista del Gobierno debido al plante de Sumar, cuyos ministros se negaron a entrar en la sala debido a la negativa a incluir sus propuestas en el paquete de medidas.

La cita tenía que haber comenzado a las 09:30 horas, pero el ambiente ya venía cargado de la noche anterior. Los ministros de Sumar llegaron al edificio donde se celebra el Consejo y comprobaron que el documento que se iba a someter a aprobación apenas había variado respecto al último borrador negociado telefónicamente. La falta de avances activó todas las alarmas en el socio minoritario del Ejecutivo.

Negociación in extremis por la vivienda

A partir de ese momento, se desplegó una intensa ronda de contactos a varias bandas. El presidente Sánchez se reunió directamente con Yolanda Díaz mientras el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, trataban de acercar posiciones.

El núcleo del desacuerdo giraba en torno a la inclusión de medidas sobre vivienda y sobre los márgenes empresariales en el decreto anticrisis. Desde Sumar defendían que ambas cuestiones eran irrenunciables y debían incorporarse de inmediato, sin aplazamientos. Su postura se mantuvo firme durante toda la negociación, elevando la presión sobre el ala socialista.

Las dos conclusiones que saca Arantxa Tirado

Finalmente y tras muchas conversaciones, Sumar consiguió su objetivo: incluir en un segundo decreto las medidas en materia de vivienda, que ya han sido publicadas este sábado en el BOE:

Congelación temporal de los precios del alquiler .

. Prórroga de dos años de los contratos de alquiler que acaban entre este 21 de marzo y el 31 de diciembre de 2027.

Sin embargo, está previsto que este decreto no sea aprobado en el Congreso de los Diputados debido a que el PP ya ha anunciado que votará en contra. Entonces, ¿por qué tanta insistencia por parte de Sumar en que se incluyera?

La politóloga Arantxa Tirado explica en El Gabinete de Julia en la onda que, tras un acto en el que coincidió con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y en el que estuvo explicando lo que había sucedido en la reunión del Gobierno, ella saca dos conclusiones: