Un concejal de Vox en Castellón pide a las mujeres que abortan que lo decidan "antes de haber tenido el orgasmo que le provoca el hijo"

Un concejal de Vox en Castelló de la Plana ha provocado furor al insinuar en una entrevista en la radio que las mujeres que optan por abortar pudieron haber elegido "antes de experimentar el orgasmo que les genera el hijo", durante una tensa discusión sobre derechos reproductivos y coacciones sociales.​

"Podía haberlo decidido antes de haber tenido el orgasmo que le provoca el hijo"

El edil responsable de Familia e Infancia del Ayuntamiento del municipio, Alberto Vidal , protagonizó la polémica durante una entrevista radiofónica. Ante una periodista, defendió: "Si va a abortar es que decide no tener el hijo. Exactamente. Y podía haberlo decidido antes de tener el orgasmo que le provoca al hijo".

Vidal insistió en que muchas mujeres actúan bajo coacción de parejas "irresponsables" que las chantajean con frases como "no tengas el hijo porque si no te dejo", calificándolo de "medida muy machista".​

Contexto de las declaraciones

Las frases surgieron al discutir el "derecho libre" de las mujeres, en el marco de una movilización antiabortista prevista para el 27 de diciembre en la Plaza de la Pescadería, organizada por su concejalía junto a Provida Castellón bajo el lema "Castellón apuesta por la vida".

El concejal argumentó que los abortos responden mayoritariamente a "presiones económicas y sociales", citando al "doctor Carbonell" y estadísticas de clínicas, y abogó por ayudas para eliminar barreras: "Lo que queremos es que no sientan esa presión y si incluso si quieren ir libremente, pues que vayan de verdad libremente".​

Reacciones y antecedentes

Las declaraciones han sido denunciadas como "aberración" y "bajeza moral" en medios y redes, recordando que Vidal ya equiparó el aborto con el Holocausto en 2024, lo que generó demandas de dimisión. El vídeo se viralizó en distintas redes sociales, con críticas por victimizar a las mujeres embarazadas.

El Ayuntamiento, gobernado por PP-Vox, no ha emitido respuesta oficial hasta ahora.​