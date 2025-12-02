El PP citará a 'Paqui', la mujer de Santos Cerdán, en la comisión del 'caso Koldo' del Senado

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado que el Senado vivirá "dos semanas temáticas" sobre el 'caso Begoña Gómez" y el del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ambas en plena campaña de las elecciones extremeñas. Confirma, entre otras citaciones, la del empresario Juan Carlos Barrabés, el exvicerrector de la Complutense Juan Carlos Doadrio o la de Francisca Muñoz, 'Paqui', la mujer de Cerdán.

Así lo confirmó la dirigente popular en una rueda de prensa en la Cámara Alta, en la que anunció que la próxima semana será "la semana Begoña Gómez, la semana La Moncloa como Sociedad Anónima", y la siguiente, "la semana Santos Cerdán". "España ha dicho basta, se acabó el tiempo de la mentira, de parasitar al Estado y el tiempo de usar La Moncloa como escudo judicial". "Si la Justicia acorrala a Sánchez, el Grupo Popular en el Senado va a asfixiar a Sánchez políticamente", dijo mientras insistía en que los populares van a "responder con una ofensiva total en la Comisión de Investigación del Senado. Diciembre será el mes de la verdad".

De este modo, el PP aprovechará la campaña de las elecciones de Extremadura del próximo 21 de diciembre para explotar los casos judiciales que afectan al PSOE.

Orden de comparecencias

El 10 de diciembre citarán a Juan Carlos Doadrio para "saber cómo se fabrica una cátedra a medida, a la carta, para la mujer de un presidente".

para "saber cómo se fabrica una cátedra a medida, a la carta, para la mujer de un presidente". El 11 de diciembre "comparecerá Juan Carlos Barrabés, el hombre que recibió más de 12 millones de euros en contratos públicos tras ser recomendado por la esposa del presidente", ha indicado García. "Begoña Gómez no es una ciudadana más, es una mujer pentaimputada que usaba presuntamente los recursos del Estado como su secretaria personal. No es un asunto privado, es el uso de recursos públicos para patrocinios privados. Es la cátedra del tráfico de influencias", ha zanjado en referencia a esta causa.

Sobre la posibilidad de citar a la mujer de Sánchez, la dirigente popular ha explicado que "primero tendrán que dar explicaciones los empresarios que se beneficiaron de ese tráfico de influencias y tendrán que dar explicaciones de cómo se creó esa cátedra de tráfico de influencias en la Complutense". Eso sí, asegura que el PP no descarta "que Begoña Gómez tenga que venir y pasar por el Senado".

Mientras, en lo que se refiere a "la semana Santos Cerdán", García ha apuntado que el ex secretario de Organización del PSOE era el "sistema corrupto", haciendo hincapié en que "la UCO ha sido demoledora en su informe", hablando de "un sistema de mordidas que entraba en el Partido Socialista y salía ese dinero en fajos de billetes hacia dirigentes y sus familias".

Jueves 4 de diciembre, comparece el ex 'número dos' de Cerdán, Juanfran Serrano

Lunes 15 de diciembre, está citada Francisca Muñoz, 'La Paqui', la esposa de Santos Cerdán, que tendrá que dar explicaciones por sus gastos excesivos con la tarjeta que le entregó Servinabar

que tendrá que dar explicaciones por sus gastos excesivos con la tarjeta que le entregó Servinabar Miércoles 17 de diciembre, comparece Santos Cerdán.

Alicia García ha señalado que su objetivo es el de "saber quién daba las órdenes en la ¡pandilla del Peugeot': ¿Era Ábalos, era Koldo o, como todo apunta, era el propio Sánchez?".