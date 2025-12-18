El PP cita a Zapatero en la comisión Koldo del Senado por su relación con Plus Ultra

El Partido Popular va a citar en la comisión Koldo del Senado al expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para que esclarezca su reunión con el directivo de la aerolínea Plus Ultra Julio Martínez.

Según han publicado varios medios, Zapatero se reunió con el empresario tres días antes de que fuera detenido por la Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por blanqueo de capitales en el marco de la investigación sobre la aerolínea Plus Ultra.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha dado por hecho en rueda de prensa que Zapatero "supo con antelación que iban a producirse detenciones" y que el expresidente advirtió al empresario para "destruir pruebas". Bajo esta premisa, los populares citan al expresidente para que aclare "qué sabía, cuándo lo sabía y quien se advirtió sobre actuaciones policiales y judiciales".

"El telón de la obra corrupta del sanchismo se ha caído y estamos comprobando que quien movía los hilos era Zapatero. Zapatero aparece como mediador, valedor e interlocutor privilegiado de un régimen dictatorial como el de Maduro y de empresarios vinculados a ese entorno", ha concluido García.

La dirigente del PP ha elevado el foco al Gobierno de Pedro Sánchez porque "nunca investigó ni explicó para quién era estratégica" Plus Ultra ni "aclaró las enormes dudas que rodeaban esta operación".

Zapatero niega cualquier intervención en el rescate de Plus Ultra

El expresidente Zapatero negó en declaraciones a laSexta haber mediado en el rescate de la aerolínea Plus Ultra y ha rechazado cualquier implicación en actuaciones judiciales relacionadas con el empresario Julio Martínez.

Zapatero asegura que no tuvo conocimiento de ninguna operación policial ni judicial y, por tanto, niega haber dado ningún "chivatazo". Además, ha afirmado que nunca intervino en el proceso de rescate de Plus Ultra y que tampoco mantuvo reuniones ni contactos con responsables de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo encargado de canalizar las ayudas públicas.

El Gobierno defiende que el rescate de Plus Ultra fue "transparente"

El pasado sábado, un juez de Madrid dejó en libertad, con medidas cautelares, al dueño de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y a su director ejecutivo, Roberto Roselli, tras ser detenidos en una operación abierta por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Las pesquisas se centraban en el real decreto aprobado el 9 de marzo de 2021 por el Gobierno que dio luz verde a la ayuda a Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.

El Gobierno el "rescate" de la aerolínea Plus Ultra y ha recalcado que a la hora de establecer esos préstamos se tuvieron en cuenta criterios "absolutamente" transparentes y aspectos técnicos que fueron validados por el Tribunal de Cuentas, el TJUE y la Comisión Europea.

Según señaló la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en 2020, coincidiendo con la pandemia de coronavirus, y a través del fondo de solvencia gestionado por la SEPI, se estableció una dotación de aproximadamente 3.000 millones, entre otras cosas, "para rescatar a empresas claves en nuestro país, fundamentalmente aerolíneas".

En este sentido subrayó que los préstamos, que también se dieron a Air Europa, Volotea o Air Nostrum, mayoritariamente ya han sido devueltos con intereses e iban dirigidos a "rescatar a grandes empresas, fundamentales en nuestro país".