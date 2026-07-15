El CIS sitúa al PSOE al alza, con una ventaja de casi 8 puntos frente al PP

El PSOE reforzaría en las próximas elecciones su posición como primera fuerza política al superar con 7,9 puntos de ventaja al PP, que retrocedería dos puntos respecto al anterior estudio en el mes de junio, según indica un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas a principios de este mes.

El sondeo ha sido elaborado entre el 1 y el 6 de julio a partir de 4.020 entrevistas en un contexto marcado por varios acontecimientos de gran repercusión política, como la condena al exministro de Transportes José Luis Ábalos o la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, entre otros. La encuesta cuenta también con los días posteriores a la investidura del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras alcanzar su acuerdo con Vox.

Las posiciones de las fuerzas políticas

El barómetro también refleja movimiento en el resto de formaciones políticas. Sumar pierde tres décimas, situándose en el 6,1% de estimación de voto, mientras que ERC mejora ocho décimas hasta alcanzar el 2,75% de votos. Por su parte, Se Acabó la Fiesta, el partido liderado por Alvise Pérez, superaría a Podemos al obtener un 2,6% de votos estimados, una décima por encima de la formación morada.

En cuanto al resto de fuerzas políticas, el PNV incrementa su respaldo en cuatro décimas hasta el 1%, mientras que EH Bildu retrocede hasta el 0,8%. Junts baja tres décimas y se queda en el 0,7%, el BNG obtiene un 0,9% y Coalición Canaria y UPN registran un 0,2% de intención de voto cada uno.

El candidato preferido por los españoles

Pedro Sánchez es, según los datos, el candidato preferido para presidir el Gobierno con el respaldo del 26,7% de los encuestados, frente al 13,9% que optaría por Alberto Núñez Feijó en su lugar. No obstante, un 20,9% de las personas encuestadas afirman no preferir a ninguno de los dos líderes para llegar a La Moncloa.

Las principales preocupaciones de los ciudadanos

En cuanto a las principales preocupaciones de los ciudadanos, la vivienda continúa ocupando el primer lugar, al ser mencionada por un 43% de los encuestados.

La inmigración asciende al segundo puesto tras registrarse un notable incremento respecto al mes anterior, seguida por los problemas políticos, la corrupción y la situación económica de España, la cual más del 50% la califica como negativa.