Carlos Alsina: "Cuando el fiscal general está dictando su nota ningún medio había publicado la literalidad del correo"

Durante la tertulia en 'Más de uno' Carlos Alsina ha asegurado que hay una prueba de que el fiscal general del Estado asumió el rol de redactor de gabinete de prensa de la fiscalía madrileña, porque a las 10 de la noche del 13 de marzo estaba redactando una nota de prensa en la que está incluyó entrecomillados de unas comunicaciones confidenciales entre el abogado de González Amador y el fiscal cuando todavía ningún medio había difundido la literalidad, entrecomillados o los pantallazos del famoso correo.

Está acreditado que el fiscal deseara que la opinión pública conociera lo que él sabía que era una comunicación confidencial entre un abogado y el fiscal

Alsina ha asegurado en su reflexión que aunque ya se había difundido la versión de Miguel Ángel Rodríguez cuando se redactó la nota, no desmiente que el fiscal asumiera la iniciativa de desmentir el bulo y de dictar una nota de prensa de la fiscalía madrileña.

"El deseo del fiscal general esa noche, de que la opinión pública española conozca lo que él sabe que es una comunicación confidencial entre un abogado y el fiscal, creo que está acreditado", ha afirmado Alsina.

¿Es objetivamente necesario?

Carlos Alsina también ha opinado sobre si es objetivamente necesario, como dice el fiscal, incluir entrecomillados de un correo para difundir una información porque si no la nota de prensa se le queda coja. "Es bastante poco jurídico", ha dicho Alsina.

cuando el fiscal general está dictando la nota, ningún medio ha difundido el correo

Además, ha recalcado que la Tribunal Supremo ya dijo que la nota no incluye relevancia penal, aparentemente, porque cuando la nota se difunde, ya se había difundido en los medios el contenido del correo confidencial del abogado, pero "cuando el fiscal general está dictando la nota, ningún medio ha difundido el correo", ha especificado Alsina.

"Por tanto, si durante aquella madrugada ningún medio hubiera publicado la literalidad de esos correos y llega la nota de prensa a las 10 de la mañana y sí los difunde, entonces ¿si hubiera habido revelación de secretos?", se ha preguntado Alsina.