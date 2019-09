La campaña 'Si no curras, no cobras' ya supera las 500.000 firmas

Imagen oficial de la campaña 'Si no curras, no cobras' / Change.org

Cuando el Congreso y el Senado se disuelvan el próximo martes con motivo de las elecciones del 10 de noviembre, los parlamentarios que no formen parte de la Diputación Permanente de cada cámara dejarán de percibir su sueldo mensual, pero tendrán derecho a una llamada "indemnización de transición" que debe ser solicitarse expresamente y que es incompatible con cualquier otro ingreso.

Se trata de una indemnización para compensar la eventual falta de ingresos de los parlamentarios en el periodo que va desde la disolución hasta el día de la votación. Se abona en un solo pago y tributa a Hacienda.

CERCA DE 4.500 EUROS

Su cuantía depende del tiempo que estén sin percibir otros ingresos, hasta un máximo de los 46 días que dura el periodo entre legislaturas.

Se calcula proporcionalmente en función del sueldo base que vienen percibiendo, 2.972,94 euros, más los complementos que pudieran recibir en función de sus responsabilidades en la Cámara. El máximo supone alrededor de 4.500 euros.

En el Congreso, esa indemnización puede ser solicitada por 213 diputados, ya que los 137 restantes seguirán cobrando su sueldo como miembros titulares o suplentes de la Diputación Permanente.

Pues bien, lo que pretende la campaña lanzada en la plataforma 'Change.org', 'Si no curras no cobras', es que sus señorías piensen "por una vez" en los ciudadanos y no soliciten la llamada indemnización por transición.

"Diputados, si NO curráis ¡NO cobráis!: renunciad a vuestra indemnización", reza el eslogan promovido por el impulsor de esta iniciativa.

"OTRA VEZ SIN TRABAJAR"

En la argumentación se cuestiona que los diputados vayan a ser indemnizados "por los dos meses en los que van a estar sin trabajar", tras una breve legislatura de menos de cinco meses, dos de ellos de verano, y en teniendo en cuenta que en cuatro años ya ha haber cuatro citas electores.

El pasado marzo, al disolverse las Cortes tras la convocatoria del 28-A, 216 diputados pidieron su indemnización y la cobraron, y sólo de los posibles beneficiarios renunciaron a percibirla.

En el Senado sólo nueve de los 194 senadores que perdieron su condición de parlamentario renunciaron a cobrar los 8.822,52 euros fijados entonces en la Cámara Alta.

"Está en tu mano que esto se repita de nuevo", llama a los ciudadanos el promotor de la campaña para que se sumen a esta propuesta.

