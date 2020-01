Carmen Calvo pide al PP que no se deje arrastrar por Vox en educación

Carmen Calvo se ha referido a la polémica por el 'pin parental' y ha lanzado un mensaje a Pablo Casado . La vicepresidenta ha pedido al líder del PP que no se deje "arrastrar por la ultraderecha" y que no "arremeta" contra la educación pública.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha pedido este lunes al líder del PP, Pablo Casado, que "no se deje arrastrar por la ultra derecha" y no "arremeta" contra la educación pública.

"El PP debería no inquietar y no dejarse arrastrar por la ultra derecha de este país y no arremeter contra la educación pública, que es la que nos iguala a todos", ha asegurado Calvo a los periodistas antes de presidir la primera reunión de subsecretarios de la legislatura.

Para Calvo, "resulta inquietante" que el líder del PP "haya caído en esto, no solo en el fondo sino en la forma", ya que las declaraciones de Casado "no son las que corresponden al líder de un partido como el PP que ha gobernado y gobierna en muchos sitios".

Así, ha apuntado que la educación pública es "la máquina de generación de igualdad, para todos y todas, independientemente del lugar de nacimiento, raza, religión y edad", la educación es "la gran transformadora de igualdad de cualquier sociedad desarrollada".

"La propuesta de Vox es agredir la educación pública"

Por ello ha considerado que la propuesta de Vox "lo que ha hecho ha sido agredir directamente la educación publica y convulsionar los equilibrios que hemos vivido durante 40 años en el ámbito educativo".

Calvo ha subrayado que, en democracia, "todos nos pertenecemos a nosotros mismos porque somos ciudadanos y ciudadanas independientemente de la edad".

En opinión de la vicepresidenta, "los menores son un valor superior de nuestra Constitución a los que tenemos que ir a proteger todos en el ámbito familiar, publico, de las institución, absolutamente todos".

"Ningún partido tiene derecho a bloquear las instituciones del Estado"

Por eso, si el presidente del PP está dispuesto a alcanzar "acuerdos de envergadura para este país, que empiece por no inquietarnos por lo que opina de la educación pública de nuestra democracia".

Como ejemplo de la actitud que espera de la oposición, Calvo ha apuntado que "ningún partido político tiene derecho a bloquear las instituciones del Estado" ni pretender "patrimonializar por sus objetivos políticos de oposición" un órgano como el Consejo General del Poder Judicial.

"El PP no tiene derecho a patrimonializarlo con su número de escaños para que no encontremos un acuerdo que permita esa renovación que es tan necesaria", ha argumentado la vicepresidenta, quien ha confiado en que "el PP entienda dónde están las formas equilibradas a pesar de que represente a la derecha de este país".