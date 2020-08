Calvo responde a las críticas de Montero por la reunión con Ciudadanos: "Todo el Gobierno ha estado representado"

Carmen Calvo se ha reunido junto a la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, con un delegación de Ciudadanos encabezada por Edmundo Bal. Tras salir de la reunión, ha respondido a las acusaciones que la ministra de Igualdad, Irene Montero, lanzaba ayer en Twitter contra Ciudadanos, ya que según la ministra, la formación naranja "rechazó" reunirse con miembros de Unidas Podemos."Cuando hay un miembro del Ejecutivo está todo el Gobierno", ha declarado Calvo. No obstante, la vicepresidenta ha aclarado que no hay "ninguna enfado" en la formación morada por la reunión. "A mí me representó el sábado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, estupendamente en las islas Baleares", ha insistido Calvo.

La vicepresidenta ha calificado la reunión como "absolutamente necesaria" y ha asegurado que Ciudadanos ha "ayudado" al Gobierno en momentos difíciles, como las prórrogas del estado de alarma. Es la segunda reunión que el Ejecutivo mantiene con Ciudadanos; en esta ocasión, el objetivo era evaluar las medidas económicas y sociales que se han aprobado para contrarrestar los daños de la crisis sanitaria, que ya han provocado una caída del Producto Interior Bruto (PIB) del 18,5% y han destruído un millón de empleos en el segundo semestre del año.

CIUDADANOS

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha negado que hayan vetado la presencia de miembros de Unidas Podemos en la reunión: "No hay vetos, no tenía objeto la presencia de Podemos aquí, porque no son temas de su competencia". Bal ha valorado la reunión en el Congreso positivamente: "Ha sido una reunión muy productiva y fructífera, salimos satisfechos; ha habido una comunicación fluida". "Ciudadanos vuelve a demostrar su estabilidad y que es un partido con responsabilidad de Estado", ha declarado el portavoz.

"No debería ser excepcional que una fuerza política se sentara con el Gobierno para echar una mano incluso en tiempos de normalidad, pero mucho menos ahora", ha asegurado a la prensa Bal. Según el portavoz, Ciudadanos "ha trasladado sus principales preocupaciones al Gobierno": "Hemos pedido que se dote de una partida presupuestaria para poder configurar una reserva estratégica de material sanitario, y que no suceda como cuándo llegó la epidemia". Ha señalado como otras de sus mayores preocupaciones la situación del turismo -a quien indica, se podría ayudar con medidas como "sostener los ERTE más allá del 30 de septiembre"-, y la mala gestión que algunas autonomías, "particularmente Cataluña", han hecho de los rebrotes.

Piden para ello que se tenga en cuenta el artículo 65 de la Ley de Sanidad de 2003, que según Ciudadanos, es una herramienta suficiente para coordinar la situación.

Seguro que te interesa...

-Irene Montero acusa a Ciudadanos de rechazar una reunión conjunta para mantenerla solo con el PSOE

-Rebrotes de coronavirus en España y mapa de focos activos de hoy