"Un caballa nunca se rinde": más de un millar de ceutíes se movilizan en la frontera por el "abandono migratorio"

Más de un millar de personas, convocadas por la Federación de Asociaciones de Vecinos, se han movilizado en Ceuta en la frontera del Tarajal; lugar donde se produjo la entrada masiva de migrantes el pasado julio. El motivo de esta concentración, una vez más, ha sido volver a denunciar la situación de abandono que padece la ciudad autónoma desde entonces. Uno de los lemas más repetidos durante la manifestación ha sido 'Una caballa nunca se rinde', además de pancartas con banderas de España, de Ceuta y de Europa donde se podía leer 'SOS Ceuta invadida'.

Los manifestantes han marchado alrededor del litoral ceutí hasta llegar, como se ha comentado, a la frontera del Tarajal, donde han estado concentrados varios minutos coreando consignas en contra de la gestión del Gobierno central y de Marruecos mientras eran custodiados por la Policía.

Sensación de abandono por parte del Gobierno

Los ceutíes que han marchado este domingo hasta la frontera han manifestado que la sensación que tienen los habitantes de la ciudad autónoma es de "abandono, tristeza, impotencia, desolación y miedo". "No sabemos si mañana nos querrán meter a otros 80.000 (migrantes), pero no van a poder con nosotros", han explicado los manifestantes.

Durante la manifestación, ha habido además una sonora y numerosa marcha de motos, que ha tenido salida desde el paseo Alcalde Sánchez Prados con llegada también a la frontera. Y es que, las concentraciones de este domingo se suman al acto celebrado frente a la sede de la Delegación del Gobierno, lugar donde además se mantiene una acampada vecinal reivindicativa para visibilizar lo que se vive en playas como la del Trampolín.