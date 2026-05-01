EL HORMIGUERO

Borja Sémper: "La política es algo mas serio como para tener ministros tuiteros"

El portavoz del PP ha reaparecido en El Hormiguero tras su tratamiento contra el cáncer y haber estado casi un año alejado del foco.

M.P.

Madrid |

Borja Sémper
Borja Sémper | Antena3.com

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, retomó su actividad pública esta jueves al acudir como invitado al programa El Hormiguero de Pablo Motos, su primera aparición mediática tras casi un año alejado de la primera línea política.

Durante la charla, el político explicó que habían sido diez meses "duros" y que el diagnóstico llegó tras la insistencia de su familia a que se sometiese a una revisión médica. Ahora, asegura encontrarse limpio: "En estos momentos estoy libre y mentalmente preparado. Le hemos dado una patada en el culo al cáncer".

"La política es un circo"

Los temas políticos no faltaron durante su conversación con Pablo Motos, en la que reclamó recuperar "ciertos valores de respeto" y abrir un debate basado en el rigor y la discrepancia, pero sin recurrir a las descalificaciones: "La política es algo mas serio como para tener ministros tuiteros".

El político aseguró que esta es parte de la culpa de que la ciudadanía se encuentre desconectada de sus dirigentes políticos porque, mientras la sociedad "no puede acceder a una vivienda" o "le cuesta llegar a fin de mes", el debate se centra en las cuestiones internas alejadas de la realidad social.

Por ello, consideró que el enfoque político debía cambiar y prueba de ello es que su interés, aseguró, no estaba en confrontar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino en explicar la alternativa que existía en el PP. Para él, el partido debía atraer apoyo por su propuesta política y que la gente vote "porque le gusta Feijóo y porque le gusta la alternativa que presenta el PP".

La entrevista completa

Disfruta de la entrevista completa a Borja Sémper en El Hormiguero
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