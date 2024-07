Barones socialistas cargan contra el preacuerdo entre el PSC Y ERC en Cataluña

La dirección de Esquerra Republicana informó ayer lunes del preacuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. De aprobarse este pacto, Cataluña saldría del régimen común de financiación y habría una cuota de solidaridad para esta comunidad.

"Estamos hablando de una demanda histórica sobre el modelo de financiación de Cataluña", explicó la portavoz del partido, Raquel Sans, quien adelantó que se trataba de un paso importante para llegar a su objetivo: "la independencia".

La ejecutiva de ERC prevé que Catalunya salga del régimen común y que la Agència Tributària Catalana gestione, liquide, recaude e inspeccione todos los impuestos (empezando por el IRPF), así como crear un Departamento de Política Lingüística en el Govern.

Líderes socialistas ven inaceptable el pacto con los independentistas

Ante el anuncio del preacuerdo entre el PSC y ERC, han surgido voces críticas por parte de barones socialistas. Los líderes del PSOE en Aragón y Castilla-La Mancha, Javier Lambán y Emiliano García-Page han criticado a través de sus redes sociales el anuncio del preacuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

Javier Lambán, expresidente de Aragón, ha lamentado que el independentismo "consigue todos sus objetivos y el PSOE puede entregar España a cambio de la investidura de Salvador Illa".

El expresidente aragonés apuntó que el acuerdo con ERC "es una quiebra brutal" de la igualdad entre todos los españoles. Por ello, indicó que, "como socialista, como demócrata y como español, me resulta inadmisible".

Por su parte, Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, señaló que le tiene "perplejo" el "atronador silencio ante el grave atentado a la igualdad" anunciado por ERC. "O es un asentimiento intolerable, o un sentimiento de estupefacción como la que tenemos la inmensa mayoría de los españoles", apuntó.

El presidente de Castilla-La Mancha añadió que "los que estamos en política, desde la izquierda, para combatir la desigualdad no podemos dedicarnos a ampararla. Y mucho menos, a protegerla".

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha advertido que el preacuerdo entre el PSC y ERC para investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat no puede quebrar el principio de solidaridad porque ello supondría "fallar al conjunto de los españoles" y, por tanto, se posicionaría "radicalmente en contra".

"Si quiebra el principio de igualdad, estaremos hablando de algo que no es otra cosa que fallar al conjunto de los españoles", ha señalado, a preguntas de los periodistas sobre un preacuerdo sobre el que, en cualquier caso, ha reconocido que aún no tiene una opinión sobre el mismo porque "todavía" no se conocen los detalles del mismo y ha abundado en que, cuando los tenga, podrá valorarlo "en su justa medida".

Los barones del PP lo califican de "ilegal"

Siguiendo la línea crítica, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón (del Partido Popular), ha manifestado que "si el acuerdo alcanzado entre Sánchez y los independentistas" para hacer presidente a Salvador Illa "rompe el sistema fiscal de régimen común y permite a Cataluña recaudar y liquidar los impuestos de todos los españoles en su territorio, estamos hablando de un acuerdo ilegal".

También, el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, ha afirmado que los actuales modelos lingüístico y de financiación que pactaron ya PSC y ERC ha dado como resultado menos dinero que nunca y menos uso del catalán.

En un mensaje en X, el líder popular catalán ha dicho: "Conviene no olvidar que los actuales modelos lingüístico y de financiación ya los pactaron PSC y ERC. El resultado para Cataluña es bien conocido: menos dinero que nunca, menos uso social del catalán que nunca, pero eso sí, más multas por rotular en español que nunca".

Esquerra advierte de que sólo se trata de "un acuerdo de investidura"

El secretario general adjunto de Estrategia, Comunicación y Coordinación Institucional de ERC, Juli Fernàndez, ha asegurado que Cataluña "saldrá del régimen común" de financiación de comunidades autónomas y que el acuerdo alcanzado con el PSC para recaudar el 100% de los impuestos es solo "un acuerdo de investidura, nada más".