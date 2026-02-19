Ayuso vuelve a chocar con Vox por la inmigración: "La Comunidad de Madrid no es un lugar de paletos"

Este jueves se ha producido un nuevo choque en el pleno de la Asamblea de Madrid, con el PP de Isabel Díaz Ayuso y Vox como protagonistas. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha reprochado a la formación de ultraderecha sus declaraciones en materia migratoria afirmando que la región "no es un lugar de paletos".

"Lo que no es la Comunidad de Madrid es un lugar de paletos, como ustedes pretenden con lo de "los de fuera". La Comunidad de Madrid siempre ha sido un cruce de caminos, donde todos los ciudadanos que han venido aquí a vivir de cualquier rincón de España y del mundo han sido uno más, acogidos por los mismos derechos constitucionales y en cumplimiento siempre de la ley", ha dicho Ayuso.

Todo esto viene después de que la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, haya alertado de que los migrantes irregulares pasan por delante de los españoles en una intervención centrada en la vivienda social poniendo como ejemplo a Fran y Bea.

"También pasan por delante en las listas de espera en sanidad, en las listas de espera en la guardería, en las ayudas directas a la maternidad o al alquiler... Promueven que Fran y Bea sean discriminados en su propio país", ha dicho una portavoz de Vox que ha acusado directamente a Ayuso de haber abolido "el derecho de los jóvenes españoles a acceder a una vivienda asequible".

"Lo que ustedes quieren fabricar es una barriada paleta, y eso no es la Comunidad de Madrid", ha respondido Ayuso.

Ayuso, en defensa de la inmigración

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha confrontado duramente con Vox por este tipo de discurso y ha defendido el papel que juega la inmigración en el día a día de la región.

"¿Qué es eso de "a mí que me aporta el de fuera"? Son personas que cuando hay que donar sangre, ir a manifestaciones, o cuando hay una guerra o un atentado también están entre nosotros", ha señalado Ayuso.

La presidenta ha asegurado que los inmigrantes "son uno más entre nosotros" y que "lo que tienen que hacer, como el resto, es trabajar, integrarse, poner de su parte, como todo el mundo".

A quién también ha señalado Isabel Díaz Ayuso en este debate es a Pedro Sánchez, de quien ha dicho que promueve "masiva a irregularmente la inmigración para provocar" a Vox.