Ayuso desvela el líder político con el que bailaría tras reabrir las pistas en discotecas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este viernes el balance de la campaña 2021 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA) en el Refugio Juvenil Puerto de La Morcuera.

Mientras explicaba el fin de las restricciones en discotecas de la región, fue preguntada por un periodista sobre cual sería el líder político con el que bailaría. "No soy de bailar, soy más de codo en barra. No he sido nunca muy bailonga, soy más de taberna". De la misma forma, ha afirmado que estaría dispuesta a bailar con cualquier político.

Ayuso ha precisado que, a pesar de que desde este viernes se reabren las pistas de baile, esta estará supeditada a que cumplan una serie de condiciones: se deberá mantener aún el uso de la mascarilla y la distancia social, y no se podrá beber en pista, aunque sí en las mesas del local, como se hacía hasta ahora.

Ayuso agradece la labor de los empresarios del ocio nocturno

Además, se ha mostrado agradecida a los empresarios del ocio nocturno el esfuerzo que han realizado durante los últimos veinte meses porque han sido los últimos en volver a "una cierta normalidad".

Ante este puente del Pilar, ha recordado a los jóvenes que "tienen que ayudarnos", que la pandemia todavía no ha terminado y hay que seguir adelante "con mucha responsabilidad individual y colectiva", al tiempo que les ha pedido que colaboren con las Policías Locales y que no dificulten el trabajo de emergencias para que poco a poco se vuelva a recuperar la normalidad.

"España se merece un Gobierno como el mío"

Además, la líder autonómica ha destacado que: "España se merece un Gobierno como el mío". A su juicio, la Comunidad de Madrid se ha convertido en "una autonomía que es refugio y esperanza de todos los ciudadanos que quieren vivir con libertad, prosperidad y empleo".

Además, ha detallado, "somos un Gobierno sensato que no está creando problemas ni dividimos a la sociedad entre izquierda o derecha ni por condición social ni procedencia". "Somos un Gobierno estable que defiende la colaboración público-privada, el trabajo de las Fuerzas de Seguridad del Estado y está centrado en problema auténticos", ha añadido Ayuso, quien ha incidido en que "somos el motor económico de España y creo que España merece un Gobierno como el mío lo antes posible".