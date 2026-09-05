Ayuso arremete contra Sánchez y le tilda de "el jeta de la Mareta": "Basta ya de excusas y mentiras"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido, durante el inicio del curso político de los populares, "responsabilidades en Ceuta" tras la entrada masiva de migrantes. Según Ayuso, esta entrada masiva estuvo "coordinada por los servicios secretos marroquíes". Además, se ha referido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el "jeta de La Mareta" reprochándole que estuviera de vacaciones mientras ocurría la crisis en Ceuta.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha cargado contra el Gobierno por "despreciar" a los ceutíes por llamarlos racistas. "¡Ojo! Racistas los ceutíes, cuando son un ejemplo de convivencia", ha afirmado Ayuso criticando al Ejecutivo por buscar "fascistas por todos los lados".

Isabel Díaz Ayuso ha criticado también que Sánchez "no haga nada y niegue la realidad" pero se dedique a buscar culpables y "escurrir el bulto". Ha calificado a este gobierno, además, como "lo más antidemocrático que ha conocido España".

"Si fuera Begoña estaría mosqueada"

Sobre las vacaciones del presidente, Isabel Díaz Ayuso ha criticado que Pedro Sánchez no haya sido capaz de interrumpir sus "lujosas" vacaciones mientras ocurría la crisis en Ceuta y le ha mandado un mensaje claro afirmando que un presidente "no tiene derecho a vacaciones". "Cuando tú tienes una responsabilidad, eso está por encima de tu derecho a las vacaciones. No hay derecho a hundir a España y abandonarla", ha apuntado Ayuso.

En la misma línea, Ayuso ha criticado que Sánchez esté cada día más obsesionado con ella. "Yo, si fuera Begoña, andaría mosqueada", ha expresado Ayuso.