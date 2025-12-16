Ayuso anima al PP a "lanzarse a la piscina" y pide no ser "tibios": "Es el momento de quemarse"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional, Isabel Díaz Ayuso, ha proclamado ante su partido y ante su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, que ante "todo lo que ocurre en España" no pueden ser "tibios", sino que deben hacer una política "apasionada", y ha recalcado: "Es el momento de quemarse".

En su discurso en la cena de Navidad del PP de Madrid, celebrada en Alcorcón, Díaz Ayuso ha animado al partido a "lanzarse a la piscina" y "decir las cosas como son", así como a "denunciar" aquello que "aparta de las democracias" a España.

"Eso ha sido siempre la personalidad y una seña de identidad del PP de Madrid; por eso somos más importantes que nunca, porque esto caerá en cualquier momento, y nosotros tenemos un programa pensado para España", ha subrayado la presidenta.

"La mafia de Sánchez llegó al poder mintiendo"

Díaz Ayuso ha cargado contra el "proyecto totalitario" que, a su juicio, encarna el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que según ella tiene "la mentira como forma" de actuar.

También ha declarado que la "mafia" de Sánchez llegó al poder "mintiendo" para expulsar al Gobierno de Mariano Rajoy, y que quiere "transformar el país" a su manera, incluyendo el ceder ante sus socios hasta "que llegue un momento en el que no quede rastro de lo español en regiones enteras".

A su vez, ha expresado su preocupación por la "herencia" que recibirá el PP, y ha hecho hincapié en la necesidad de que el partido gobierne en solitario. "Cuando estamos en coaliciones que lo único que hacen es chantajear, es imposible".

No obstante, le ha asegurado a Núñez Feijóo que el PP de Madrid está "en plena forma" y esperando el momento de activarse ante unas elecciones generales, que en su opinión pueden llegar en cualquier momento, pues el "desgobierno" de Sánchez "va a implosionar en cualquier momento".

Y ha aprovechado para pedir el voto al PP en Extremadura, donde se celebran elecciones autonómicas este fin de semana, y donde ha augurado una mayoría absoluta para María Guardiola.

En un guiño al 'cinturón rojo' de Madrid, donde se ha celebrado la cena, Díaz Ayuso ha censurado que haya quienes "tomen el pelo" a la "gente currante" y les hagan "perder el tiempo con discursos vacíos, de populacho".

Por último, Díaz Ayuso ha defendido la necesidad de celebrar la Navidad y con ella "unos valores, una forma de ser y estar en el mundo y unas tradiciones".

Plena sintonía con Feijóo

A la cita han acudido 1.040 invitados, con Núñez Feijóo a la cabeza, así como todos los pesos pesados del PP madrileño, como su secretario general, Alfonso Serrano, o el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

El evento ha contado también con las intervenciones del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, y del portavoz municipal y líder del PP de Alcorcón, Roberto Marín.

Feijóo arropó a la presidenta de la Comunidad de Madrid y coincidió con ella en que el Gobierno utiliza "todo el aparato del Estado para derribarla". "¿Y sabéis por qué no son capaces? Porque nosotros ganamos en democracia y ganamos en argumentos", dijo ante centenares de militantes del PP.

El líder del PP considera que "cada ataque" del Gobierno a Ayuso "no hace más que confirmar" que "están muy frustrados" porque Madrid "funciona, compite y lidera" y el PP es "un partido muy sólido, muy unido y muy fuerte". "Y ellos, con todo el aparato del Estado, no son capaces de doblegar ni a la presidenta ni al partido en Madrid", apuntaló.

Estas declaraciones de Feijóo se producen una semana después de que se conociera la sentencia por la que se condena a Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, como responsable de una revelación de secretos de la pareja de Ayuso, el empresario Alberto González Amador.