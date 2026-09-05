El aviso del Gobierno a la UE: no aceptará lenguas adicionales hasta que el catalán, euskera y gallego sean oficiales

El Gobierno ha dado un paso al frente y ha decidido elevar el tono en su objetivo de conseguir que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales de la Unión Europea (UE). Advierte en consecuencia que no le será "posible aceptar" que se incluyan lenguas adicionales en el reglamento lingüístico de la UE como resultado de la entrada de nuevos Estados miembros si antes no se ha dado luz verde a su petición.

"No es posible para España aceptar nuevas lenguas oficiales si antes no se ha aprobado la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego", aseguran fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores en declaraciones a Europa Press después de que el Gobierno haya solicitado incluir en el próximo Consejo de Asuntos Generales la cuestión de las "lenguas oficiales y ampliación".

España reclama la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego

Recordemos que en agosto de 2023, España solicitó formalmente a la UE que se consideren como lenguas oficiales el catalán, el euskera y el gallego como resultado del acuerdo con Junts para lograr su respaldo en la legislatura. En cambio, para que esto ocurra es necesaria la unanimidad de los Veintisiete, algo que no se ha conseguido hasta el momento.

El Gobierno ha dejado claro en todo momento a sus socios europeos que es una prioridad alcanzar este objetivo y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que es solo una cuestión de tiempo, convencido de que se terminará consiguiendo luz verde.

Así las cosas, las citadas fuentes insisten en que "en este contexto urge avanzar en la reforma que permitirá que las lenguas oficiales españolas sean también lenguas oficiales de la UE". Para que esto suceda, es necesario que se produzca una votación, algo que hasta el momento no ha ocurrido tras constatar España que no contaba con la unanimidad de sus socios para que su propuesta no fuera rechazada.

La cuestión volverá a la mesa el 22 de septiembre

Por lo pronto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tendrá ocasión de exponer su postura en la cita del 22 de septiembre, si bien no se espera que haya un debate de fondo sobre la cuestión. Con todo, será la primera vez que se vuelva a poner sobre la mesa la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego desde julio de 2025.