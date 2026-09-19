Los audios entre Cospedal y Villarejo en los que apuntan al supuesto conocimiento de Mariano Rajoy de la Kitchen

La Audiencia Nacional ha decidido incorporar a la causa del 'caso Kitchen' unos audios de conversaciones que mantuvieron la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el comisario jubilado, José Manuel Villarejo, de los que se deduce que el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sí sabía que se estaba espiando a Luis Bárcenas con la llamada Policía patriótica.

"Me lo ha dicho el presidente"

Según explica Clara Jiménez Cruz en la sección Maldita Hemeroteca de Julia en la onda, aunque el juicio de la Kitchen exculpó a Cospedal y a Rajoy, este movimiento del juez Antonio Piña podría llegar a terminar en una "suerte de Kitchen II". ¿Por qué? ¿Qué es lo que dicen esos audios? Por un lado, Cospedal admite que el presidente le ha dicho que han "limpiado" a Bárcenas de "todo lo que tenía" en una operación de la Policía patriótica.

Villarejo: "Se ha encontrado hace un mes una documentación complicada, espero que el ministro se la haya dado al presidente".

Cospedal: "Pero la habéis encontrado vosotros?".

Villarejo: "Nosotros. Yo no he tenido acceso porque no me han dejado".

Cospedal: "Lo del último mes no lo sé, pero yo sé que antes habían encontrado y habían limpiado a este todo lo que tenía. Me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho otra persona".

La "libretita" de Bárcenas

Pero, ¿qué era "lo que tenía" Bárcenas y que le fue quitado por esa policía patriótica? Clara Jiménez Cruz explica que se refieren a las "pruebas incriminatorias de los sobresueldos del PP. Quién y cuánto cobraban en B, la famosa libretita" que protagonizó una conversación entre Cospedal y Villarejo en 2013.

Cospedal: "Oye, ¿y la famosa libretita"

Villarejo: "Querían sacar una lista en la que estaba el presi".

Cospedal: "Pues lo de la libretita sería mejor poderlo parar, ¿eh?"

Esto sucedió en 2013 en una conversación privada, pero, ¿qué decía mientras en público el PP? Eran los primeros compases de los papeles de Bárcenas y, mientras buscaban dicha libreta para que no saliera a la luz y limpiaban a Bárcenas, en público no constaba nada, tal y como decía la propia María Dolores de Cospedal ante la prensa: "No quiero llamar a especulaciones porque ese tipo de prácticas hay que acreditarlas".

El caso Kitchen investiga el supuesto operativo parapolicial organizado para sustraer al extesorero del PP, Luis Bárcenas, la documentación comprometedora que guardaba sobre la presunta financiación irregular del partido. Aunque Cospedal y Rajoy quedaron fuera del procedimiento anterior, la decisión del juez Antonio Piña de incorporar estas conversaciones puede volver a situarlos en el foco judicial.