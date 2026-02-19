El audio del empresario que confirma que llevó a Carmen Pano con dinero en efectivo a Ferraz: "Luego vino sin la bolsa"

Onda Cero ha tenido acceso al audio de la declaración judicial del empresario Álvaro Gallego en el marco del llamado caso Hidrocarburos. En esa comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, Gallego confirma que actuó como chófer de la empresaria Carmen Pano en uno de los desplazamientos en los que, según el sumario, se habría entregado dinero en efectivo en la sede del PSOE en la calle Ferraz.

La declaración está fechada el 11 de febrero. A preguntas del fiscal, Gallego explicó que condujo a Pano hasta las inmediaciones de la sede socialista. Aunque aseguró que no la vio entrar físicamente en el edificio, sí relató que estuvo pendiente de ella porque sabía que llevaba dinero en bolsas.

"Sabía que llevaba dinero y para estar pendiente de ella por seguridad, no se lo fueran a quitar o esas cosas", afirmó ante el juez. Según su testimonio, se quedó en doble fila en el Paseo de Pintor Rosales mientras Pano cruzaba la calle en dirección a Ferraz.

El momento clave del audio llega cuando describe el regreso de la empresaria al vehículo: "Luego vino sin la bolsa y se subió en el coche".

Bolsas con tacos de 5.000 euros

En su comparecencia, Gallego detalló también cómo eran las bolsas que portaba Pano. "Era una bolsa blanca dentro de una bolsa de cartón", señaló en respuesta a las preguntas de la acusación popular.

El empresario explicó que, aunque no le daban explicaciones sobre el contenido exacto, alcanzó a ver en su interior tacos de 5.000 euros en billetes de 50. No pudo confirmar si la cantidad total ascendía a 45.000 euros, como sostiene Pano, pero sí dejó claro que era consciente de que transportaba efectivo.

Según fuentes presentes en la declaración, Gallego indicó que primero esperó mientras Pano estaba en el despacho de Víctor de Aldama y que posteriormente la llevó hasta la sede socialista. Desde el coche vio cómo se bajaba, cruzaba la calle y se dirigía hacia la entrada del PSOE.

Dos entregas de 45.000 euros

Carmen Pano ha mantenido en todas sus comparecencias judiciales que realizó dos entregas de 45.000 euros en 2020, hasta sumar 90.000 euros, siguiendo instrucciones del comisionista Víctor de Aldama. Según su versión, trasladó los billetes en bolsas de plástico y de papel.

La primera vez, declaró, acudió en taxi. La segunda, en el coche conducido por Álvaro Gallego, colaborador del empresario del sector de hidrocarburos Claudio Rivas, investigado en la causa como presunto cerebro de la trama.