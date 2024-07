Así quedan los gobiernos autonómicos tras las dimisiones de algunos consejeros de Vox

Santiago Abascal anunció ayer que rompía con el PP y con los acuerdos en gobiernos autonómicos y que Vox pasaría a ejercer una oposición "leal y contundente". Como consecuencia de esta decisión, durante la mañana de este viernes se está produciendo un goteo de bajas en los diferentes gobiernos autonómicos de coalición entre PP y Vox.

Así quedan los gobiernos autonómicos

Castilla y León:

El último en presentar su dimisión, ha sido el vicepresidente de Castilla y León, Juan Carlos Gallardo, que asumirá la portavocía del Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes, que hasta ahora ejerce el salmantino Carlos Menéndez.

García-Gallardo ha explicado en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede de la Junta que por decisión de la Dirección de Vox pasará "a la oposición" como portavoz, una tarea que ejercerá "con responsabilidad y siempre pensando en el interés general de España, en el bien común y en la justicia social".

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha cesado a los consejeros de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Industria, Comercio y Empleo, ambos de Vox, pero ha mantenido al de Cultura, Turismo y Deporte, un perfil independiente, por contar con su "confianza personal".

En el anuncio de reestructuración de su Gobierno, Mañueco ha anunciado la eliminación de la Vicepresidencia, que asumirá la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Extremadura:

Pero no todos están siguiendo las directrices marcadas por Santiago Abascal, como el consejero extremeño del mundo rural, Ignacio Higuero de Juan, que no ha acatado la orden que sale de la dirección nacional de Vox y no dimite y la presidenta de la comunidad, maría Guardiola, ha asegurado que seguirá contando con él.

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural ha anunciado que se dará de baja en su partido la próxima semana, en una rueda de prensa compartida con Guardiola. Ignacio Higuero ha apuntado que, si bien entiende el "giro" que ha tomado Vox, él no lo comparte.

"Entiendo el giro que ha tomado Vox, pero no lo comparto y no lo puedo defender. Yo me uní a este proyecto, el proyecto era defender a Extremadura, que Extremadura avanzara, sacar a Extremadura de esas políticas de izquierda que nos tenían absolutamente en la última cola de todo. El proyecto era muy bonito, ilusionante, y yo me metí para defender a los extremeños y a Extremadura", ha esgrimido.

Baleares:

El Govern de Marga Prohens se queda sin el apoyo parlamentario de Vox en Baleares, tras el anuncio de Santiago Abascal este jueves. Sin embargo, la estabilidad de los ayuntamientos donde PP y Vox gobiernan en coalición, así como la del consell de Mallorca, no peligran.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés (PP), ha confirmado este viernes que su pacto de gobierno con Vox se mantiene vigente pese a la ruptura de los acuerdos en el ámbito autonómico: "Continuamos trabajando con total normalidad".

Galmés ha explicado que los dirigentes baleares de Vox, que aporta dos de los nueve miembros del gobierno del Consell, le han garantizado que la crisis en los gobiernos autonómicos no se extiende a la institución insular y que continuará trabajando en la acogida de menores migrantes no acompañados. "No les abandonaremos", ha asegurado el presidente de la institución insular.

Aragón:

El hasta ahora vicepresidente primero del Gobierno aragonés, Alejandro Nolasco, ha asegurado que dimite por una cuestión "de conciencia". Además, se ha mostrado satisfecho de su labor en el ejecutivo regional.

En una comparecencia de prensa este viernes ante la sede del Gobierno de Aragón minutos antes de que el presidente, Jorge Azcón, anuncie la remodelación de su ejecutivo tras la salida de Vox, Nolasco ha culpado de la ruptura al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, por la toma de una decisión que, a su juicio, afecta a la seguridad de los aragoneses por la presencia de menores migrantes en las calles.

"Yo no tendría la conciencia tranquila si cualquiera de esos menas que estamos dejando entrar agrediera a uno de nuestros ciudadanos", ha señalado el responsable político, que ha asegurado que se integrará en el grupo de su partido en el Parlamento regional para hacer una oposición "no destructiva" sino en consonancia con los valores de Vox.

Por su parte, Jorge Azcón, ha reestructurado su ejecutivo, tras la salida de los dos consejeros de Vox, con una redistribución de competencias entre los departamentos del PP, con una 'supervicepresidencia' que mantiene Economía, Industria y la portavocía y asume además Presidencia y Justicia.

Además, el hasta ahora número dos de Hacienda, Javier Rincón, será el nuevo titular de Agricultura.

Comunidad Valenciana:

En la Comunidad Valenciana, donde también gobernaba en coalición, -hasta ahora-, Vox con PP, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha reducido de diez a nueve el número de Consellerias de su gobierno tras la salida "unilateral" de Vox del ejecutivo.

Además, ha nombrado a los sustitutos de los tres consellers de Vox y ha eliminado la vicepresidencia de cultura, que estaba al cargo del torero Vicente Barrera (Vox).

La única vicepresidencia del Gobierno valenciano será de la Susana Camarero, hasta ahora vicepresidenta segunda, y las competencias que tenía Vox quedan en el PP: Justicia e Interior la desempeñará Salomé Pradas, Agricultura y Agua, Miguel Barrachina (síndic del PP en Les Corts), Cultura pasa a Educación y Deporte se pasa a Presidencia. Medio Ambiente, que desempeñaba Salomé Pradas, será dirigida por Vicente Martínez Mus.

Mazón ha dicho que no se le ha pasado por la cabeza mantener a alguno de los tres consellers de Vox, porque a pesar de tener buena relación con ellos y valorar su gestión, ellos han asumido la decisión adoptada por su partido.

No obstante, ha asegurado que pretende mantener a dos altos cargos de Consellerias de Vox, que no son militantes de ese partido: directora general de Patrimonio, Pilar Tébar, y director general de Deporte, Luis Cervera.

Sobre si la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), debe mantener su cargo o dimitir, Mazón ha manifestado que es una decisión que corresponde a Vox y a la afectada.

La Presidencia de Les Corts se puede cambiar si la persona que la ocupa pierde la condición de diputado, dimite o se pasa a otro grupo parlamentario.

Murcia:

El vicepresidente del Gobierno de Murcia, José Ángel Antelo, y el consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo, ambos de Vox, van a presentar esta mañana al presidente, Fernando López Miras, su dimisión tras la ruptura del acuerdo de gobierno firmado en septiembre de 2023 con el Partido Popular.

Así lo han anunciado en una rueda de prensa celebrada en la sede de la Consejería de Interior. El vicepresidente ha dicho que las dimisiones afectarán a todos los altos cargos de la Administración autonómica de su partido, y que él pasará a la oposición y mantendrá su escaño en la Asamblea Regional. El titular de Fomento volverá a la actividad privada.