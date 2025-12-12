Aragón va a elecciones anticipadas al fracasar el último intento de pacto de Presupuestos de Azcón con Vox

Aragón celebrará elecciones anticipadas, previsiblemente el 8 de febrero, al haber fracasado el último intento de alcanzar un acuerdo para aprobar los presupuestos de 2026 entre el presidente, Jorge Azcón, y el líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco.

Azcón y el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, se han reunido este viernes para celebrar el último encuentro de su ronda de contactos con el objetivo de negociar las cuentas públicas.

Posiciones "muy lejanas".

El acuerdo no ha sido posible

Tras la reunión, el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha confirmado que el acuerdo no ha sido posible y que la negociación está rota porque la postura de Vox en asuntos ideológicos y que trascienden a Aragón, y que incluso son "ilegales", ha dicho, es "absolutamente inamovible".

Azcón y Nolasco ya se reunieron el martes. En esa primera toma de contacto, constató que la posiciones de PP y Vox están "muy lejanas" y su consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, reclamó al partido de Santiago Abascal que rebaje sus condiciones "inasumibles" e incluso "ilegales" para llegar a un pacto.

Vox pidió replicar el acuerdo para investir a Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana, pero el Gobierno de Azcón respondió que las decisiones para Aragón se toman "en Aragón".

"Ni las toma la gente de Madrid ni por supuesto tomamos como referencia ninguna comunidad y menos la valenciana. No es normal que en su intervención, el señor Nolasco haya hablado de Valencia 15 o 20 veces. Da la sensación de que cualquier día se va a comprar un piso y se va a ir a vivir a Valencia", dijo Bermúdez de Castro.

Portazo de Azcón al PSOE

El PP solo se plantea pactar los Presupuestos con Vox. Este miércoles, Azcón rechazó "la mano podrida" de la secretaria general del PSOE de Aragón, la ministra Pilar Alegría, quien le garantizó su voto a favor al techo de gasto y predisposición a pactar unas cuentas públicas.

El Gobierno de Aragón dio un portazo al PSOE porque "no es de fiar" y tildó de "impostada" la postura de Alegría. En su opinión, la ministra busca dilatar una convocatoria electoral en plena crisis del PSOE por los casos de corrupción y acoso sexual porque tiene "pavor" a "perder su sitio en Madrid" para ir al "sillón de la oposición en las Cortes de Aragón".

De confirmarse y según lo que establece la ley electoral, los comicios se celebrarán el domingo 8 de febrero.

En su comparecencia ante la prensa, Bermúdez de Castro ha rehusado confirmar esta fecha y ha remitido a lo que pueda decir Azcón en los próximos días, pero ese es el escenario sobre el que trabaja el equipo del presidente, según fuentes de su entorno.